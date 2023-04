Die 3. Liga: Kuriose Szenen in Wiesbaden! Zuschauer wird Linienrichter

Beim 2:1-Auswärtssieg des SV Meppen in Wiesbaden musste nach 20 Minuten der Schiedsrichterassistent von den Sanitätern mit einer Trage abtransportiert werden, weil er umgeknickt war. Da es in der 3. Liga jedoch keinen 4. Offiziellen gibt, wurde kurzerhand mittels einer Stadiondurchsage ein berechtigter Linienrichter gesucht und tatsächlich auch gefunden. Wiesbaden-Coach Kauczinski ärgerte die längere Unterbrechung, weil sein Team bis zu dem Zeitpunkt das Spiel dominierte: "Wir waren bis zur unfreiwilligen Pause gut im Spiel und haben geführt...

Der 4. Offizielle ist überfällig." Die SV Elversberg kassiert den nächsten Dämpfer und verliert mit 0:2 in Dortmund. "Wir müssen die Leichtigkeit behalten", forderte Trainer Horst Steffen. Der SC Freiburg II und Dynamo Dresden trennen sich im Spitzenspiel mit 1:1, ein Unentschieden, dass Dresden-Coach Markus Anfang gern nimmt: "Da sind wir auch zufrieden mit, so wie das Spiel gelaufen ist."

SC Freiburg II - Dynamo Dresden 1:1

Freiburg verschenkt eine gute Ausgangslage im Meisterkampf der 3. Liga. Durch einen Sieg hätten sie bis auf einen Punkt an Elversberg ran rücken können. In 2 Wochen kommt es dann zum Spitzenspiel im Dreisamstadion. Dresden holt einen glücklichen Punkt gegen überlegene Freiburger und kann sich in der Spitzengruppe halten.

Freiburgs Trainer Thomas Stamm: "Ich glaube das war ein richtig, richtig, richtig gutes Drittligaspiel, aber halt von den Chancen her nur von einer Mannschaft und dann finde ich es schwierig nicht von einem sehr guten Spiel zu sprechen, weil mehr Chancen kannst du nicht rausspielen gegen Dresden. Dass dann Dresden keine gegen uns rausspielt, ja für den Zuschauer vielleicht nicht so interessant. Aber mit den Chancen, die wir haben müssen, wir das Spiel gewinnen.

Dresdens Trainer Markus Anfang über einen möglichen direkten Aufstieg: "Wir kümmern uns nicht um den direkten Aufstieg oder um den Relegationsplatz, wir müssen uns um die Spiele kümmern und das war heute ein schweres Spiel und wir haben heute den Punkt mitgenommen. Da sind wir auch zufrieden mit, so wie das Spiel gelaufen ist."

Borussia Dortmund II - SV Elversberg 2:0

Elversberg ist nicht mehr in der guten Form der Hinrunde. 3 Niederlagen und nur einen Sieg aus den letzten 5 Spiele lassen den Vorsprung an der Tabellenspitze schmelzen. Dortmund kann sich hingegen mit dem Sieg gegen den Tabellenführer einen guten Puffer auf die Abstiegsplätze aufbauen. Für Trainer Jan Zimmermann war es insgesamt eine "sehr erwachsene Leistung" des BVB-Nachwuchs.

Dortmunds Trainer Jan Zimmermann: "Wir haben wieder sehr diszipliniert gespielt, die Räume eng gemacht, Elversberg nicht so viel in unseren Strafraum kommen lassen, haben unsere Konter so ausgespielt, wie wir es uns vorgestellt haben und sind in Führung gegangen."

Elversbergs Trainer Horst Steffen: "Für mich ist das so, dass ich sage, die Jungs haben vielleicht ein Stück weit mehr Denken drinnen, jetzt tatsächlich. Und dementsprechenden überlegen die, wo sie den Ball hinlegen können und da fehlt dann die Genauigkeit. Wir müssen halt im Fluss sein und die Leichtigkeit behalten."

Erzgebirge Aue - Viktoria Köln 1:1

20 schwache Minuten von Aue reichen Köln, um im Mittelfeldduell einen Punkt mitzunehmen. Aue will von Trainer Pavel Dotchev ausgegebene Mindestziel von 45 Punkten noch erreichen, dafür fehlt nur noch ein Sieg.

Aues Trainer Pavel Dotchev: "Ich kann ein Kompliment an die Mannschaft machen, weil wir heute wirkliche sehr, sehr starken Gegner gehabt haben. Da wir so dominant wieder zurückgekommen sind ins Spiel, denke ich mir, dass das Unentschieden hochverdient ist. Bei MagentaSport gab er auch noch Einblicke in die Details seines Vertrags: "Ich habe hier einen unbefristeten Vertrag und ich kann entscheiden wie lang das geht."

SpVgg Bayreuth - MSV Duisburg 0:4

Der MSV Duisburg kann nach 8 sieglosen Spielen endlich wieder einen 3er einfahren und die Abstiegsplätze auf Abstand halten. Bayreuth verpasst es unterdessen, auf einen Punkt ans rettende Ufer ranzuklettern, steht weiterhin auf Rang 18.

Bayreuths Trainer Thomas Kleine: "Nach einem 0:4 und mit dieser Situation, sind wir natürlich nicht zufrieden. Es hat im Endeffekt daran gelegen, dass wir in der 1. Halbzeit unsere Chancen nicht genutzt haben... In der 2. Halbzeit hat man gesehen, dass wir es versucht haben und Duisburg hat uns eiskalt ausgekontert. Die haben dementsprechend verdient gewonnen."

Bayreuths Alexander Nollenberger: "Heute stehen wir mit dem Rücken zur Wand. Das ist jetzt extrem bitter. Mir fehlen da gerade auch die Worte... Wir haben jetzt noch 4 Spiele und da müssen wir schauen, dass wir 3 Siege holen. Sonst wird das nichts mehr."

Duisburgs Trainer Torsten Ziegner: "Schlussendlich muss man nach den 90 Minuten sagen, dass es auch von der Höhe in Ordnung geht. Trotzdem hat mich die 1. Halbzeit nicht zufriedengestellt. Das war zu fahrig... Wir konnten froh sein, dass Bayreuth es da nicht gut zu Ende gespielt hat. Da war es die ganze Zeit auf einem schmalen Grad. In der 2. Halbzeit war das viel besser." Wie jetzt der fast sichere Klassenerhalt gefeiert wird: "Heute darf auf jeden Fall gefeiert werden und dafür gibt es 2 Gründe. Zum einen sollte das zu 99,9-Prozent jetzt durch sein, zum anderen ist unser Physio Vater geworden und hat den Jungs versprochen: Bei einem Sieg bekommen sie so viel Bier, wie sie wollen."

SV Wehen Wiesbaden - SV Meppen 1:2

Der SV Wehen Wiesbaden verliert überraschend gegen das Schlusslicht aus Meppen mit 1:2. Dadurch rutschen die Wiesbadener ab auf Rang 3, Meppen schiebt sich zumindest vorerst auf Rang 19 und übergibt die Rote Laterne an den FSV Zwickau. Das Spiel musste in der 1. Halbzeit für längere Zeit unterbrochen werden, weil ein Schiedsrichterassistent umknickte und mit einer Trage weggebracht werden musste. Da kein 4. Offizieller in der 3. Liga eingesetzt wird, wurde mittels Stadiondurchsage ein Schiedsrichter mit der nötigen Lizenz angefragt und tatsächlich auch gefunden.

Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski: "Das war ein Nackenschlag für uns. Wir waren bis zur unfreiwilligen Pause gut im Spiel und haben geführt. Das 1:1 ist schon irgendwie unnötig und dann kurz vor Schluss bekommen wir einen Konter zum 1:2. Das ist natürlich unheimlich bitter." Zur Verletzung des Schiedsrichters und der damit verbundenen Pause: "So habe ich das noch nicht erlebt. Das ist schonmal passiert, aber da war auch immer ein 4. Offizieller im Stadion. Auch das ist 3. Liga, dass man rumtelefonieren muss... Der 4. Offizielle ist überfällig."

Meppens Trainer Ernst Middendorp: "Ich denke, es war wirklich verdient. Wir hatten auch noch weiter Möglichkeiten, bei denen wir aber nicht die Entschlossenheit hatten. Vom Ablauf her, mit dem Einsatz, mit der Leidenschaft, war das gut. Einfach nur gut."

FC Ingolstadt - SC Verl 3:1

Der FC Ingolstadt feiert einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt, der 1. Heimsieg seit November für die Schanzer. Für die Verler gab es die 1. Niederlage nach zuletzt 3 Siegen.

Ingolstadts Trainer Michael Köllner: "Im Verein herrscht Existenzkampf. Da fürchtet jeder um seinen Job und es hängt sehr vieles am sportlichen Erfolg. Es ist eine schwierige Aufgabe, aber die Mannschaft gibt alles und das hat man auch im Spiel gesehen."

Verls Trainer Mitch Kniat: "In der 1. Halbzeit hat bei uns relativ wenig gepasst. Wir hatten kaum Lösungen gefunden. So kommt man dann halt ins Hintertreffen. Wir haben in der 2. Halbzeit dann nochmal alles reingehauen, was auch für die Mannschaft spricht. Trotzdem war es im Großen und Ganzen eine verdiente Niederlage."

