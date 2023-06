Frauen Basketball-EM: Deutschland unterliegt Spanien im Viertelfinale deutlich

Kein Halbfinal-Wunder für die deutschen Basketball-Frauen: gegen den vierfachen Europameister Spanien gab es im Viertelfinale eine deutliche 42:67-Niederlage, die DBB-Auswahl war ohne echte Chance. Nur 20 Prozent der Würfe gingen rein. "Für uns war es ein frustrierendes Spiel. Aber auch diese Erfahrung ist ein Mehrwert", bilanzierte Bundestrainerin Lisa Thomaidis: "Alles in allem sind wir noch in einer Lernphase auf diesem Level. Aber das ist der Weg, um besser zu werden gegen große Mannschaften."

Sonja Greinacher, mit 9 Punkten noch die erfolgreichste deutsche Werferin zur schwache Wurfausbeute: "Generell hatten wir in dem Turnier Probleme offensiv. Und die Spanierinnen haben uns all das, wo wir reinkommen wollten, weggenommen." Der Einzug ins Viertelfinale war ohnehin schon eine kleine Sensation für die DBB-Auswahl. Am Samstag geht es im ersten Platzierungsspiel gegen Tschechien (ab 11.50 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport) um die Chance, am Sonntag um Rang 5 zu spielen und damit noch an einem Olympia-Qualifikationsturnier teilnehmen zu können.



Deutschland - Spanien 67:42 (33:16)

Spanien mit dem viel besseren Start, überrennt die deutschen Frauen geradezu, Expertin Laura Hebecker befand zur Pause beim Stand von 33:16: "Wir sind noch ein wenig eingerostet." Die Spanierinnen nahmen Leonie Fiebich und Marie Gülich fast komplett aus dem Spiel, erst im letzten Viertel punkteten die Deutschen zweistellig. "Die Spanierinnen waren heute zu stark. Deutschland offensiv nicht gut genug", lautet Laura Hebeckers Fazit und sagt zur deutschen Leistung: "Sie haben sich nicht aufgegeben und das Spiel bis zum Ende durchgezogen."

Die deutsche Trainerin Lisa Thomaidis: "Spanien ist ein großartiges Team. Sie haben einige Dinge ganz anders gemacht wie die Mannschaften, gegen die wir bislang gespielt haben. Alles in allem sind wir noch in einer Lernphase auf diesem Level. Aber das ist der Weg, um besser zu werden gegen große Mannschaften. Für uns war es ein frustrierendes Spiel. Aber für uns ist diese Erfahrung ein Mehrwert."

Thomaidis zum nächsten Spiel gegen Tschechien am Samstag: "Wir werden regenerieren und dann sind wir bereit für das Spiel."

Sonja Greinacher war mit 9 Punkten noch die sicherste Schützin: "Generell hatten wir in dem Turnier Probleme offensiv. Und die Spanierinnen haben uns all das, wo wir reinkommen wollten, weggenommen. Das war echt schwer."

Greinacher zum nächsten Gegner Tschechien, einem der Gegner in der EM-Vorbereitung - was hat sich seitdem verändert im deutschen Team: "Ganz viel hat sich verändert. Wir haben allein durch die Spiele bei der EuroBasket so viel Erfahrung gesammelt, dass wir recht einen anderen Basketball spielen, ein anderes Team sind."

Leonie Fiebich gehörte zu den herausragenden Akteurinnen dieser Basketball-EM. Die 23jährige, zuletzt spanische MVP bei ihrem Klub Saragossa, zog vor dem Viertelfinale gegen Titelfavorit Spanien schon mal eine Zwischenbilanz

Leonie Fiebich über den Einfluss von Trainerin Lisa Thomaidis auf die starke Entwicklung der DBB-Auswahl in nur 2 Monaten Amtszeit: "Unglaublich. Sie passt richtig gut zu uns -von ihrer Art her. Aber auch den Basketball, den sie spielen will. Auch vom menschlichen her: sie ist total sympathisch und hat einen guten Humor (lacht). Wir haben einfach Spaß zusammen."

Fiebich über ihre eigene Entwicklung - letzte Saison MVP in der spanischen Liga, jetzt Stütze einer deutschen Nationalmannschaft, die nach 26 Jahren erstmals wieder im Viertelfinale stand: "Mein Erfolgsrezept ist einfach: gesund bleiben! Ich hatte viel Verletzungspech in den letzten Jahren und es war so ein Auf und Ab. Jetzt die letzten anderthalb Jahre war ich verletzungsfrei. Das hat mir sehr dabei geholfen, mein Spiel weiterzuentwickeln."

Welchen Effekt können die guten Leistungen auf die Entwicklung des deutschen Frauen-Basketballs haben? "Wir haben jetzt erst mal gezeigt, dass wir hingehören - zu den besten Teams in Europa. Wir wollen den ganzen Mädels da draußen zeigen, dass es eine Zukunft gibt für den deutschen Damen-Basketball. Dass es etwas gibt, wofür sie arbeiten sollen und können und dürfen. Wir wollen etwas aufbauen. Wir wollen mehr Aufmerksamkeit. Wir wollen mehr Trainingsmöglichkeiten etc. Es zeigt sich gerade, dass wir das alles verdient haben. Wir sind auf einem sehr guten Weg."

