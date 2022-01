1. Bundesliga: Hertha BSC gibt Stürmer Piatek nach Florenz ab

Fußball-Bundesligist Hertha BSC Berlin gibt Stürmer Krzysztof Piatek an die AC Florenz ab. Das teilte der Verein am Samstag mit. Nach der halbjährigen Leihe haben die Toskaner, die momentan auf Rang sieben der Serie A stehen, eine Kaufoption für den polnischen Nationalspieler, hieß es.

"Krzysztof kam mit dem Wunsch nach Veränderung auf uns zu. Dass er sich in der italienischen Liga wohlfühlt, ist kein Geheimnis. So haben wir eine für alle Beteiligten gute Lösung gefunden", sagte Herthas Sportgeschäftsführer Fredi Bobic zu dem Transfer.

Vor ziemlich genau zwei Jahren kam der Rechtsfuß vom AC Mailand an die Spree und absolvierte in dieser Zeit 58 Pflichtspiele für die Blau-Weißen. Insgesamt stehen 13 Tore und vier Vorlagen in seiner Bilanz. Vor seiner Station bei Milan schnürte der Mittelstürmer seine Schuhe bereits für den CFC Genua.

