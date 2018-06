DFB unterstützt WM-Bewerbung von USA, Kanada und Mexiko für 2026

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) unterstützt die gemeinsame Bewerbung der USA, Kanadas und Mexikos für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Auch den anderen Kandidaten Marokko betrachte der DFB aber grundsätzlich als geeignet, die WM 2026 durchzuführen, hieß es in einer Erklärung am Vorabend der Entscheidung.

Grundlage des Votums des DFB seien die Ergebnisse des Evaluierungsberichts der FIFA-Task Force. Dieser Bericht bewertee in allen relevanten Teilbereichen die amerikanische Bewerbung deutlich besser als die Marokkos. Das gelte vor allem für die Stadien, die Verkehrsinfrastruktur und die Unterbringungskapazitäten für Fans. Über die Vergabe wird am Mittwoch auf einem FIFA-Kongress in Russland entschieden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur