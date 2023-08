Vermisste Eiskunstläuferin gefunden – in einem Kino

Die seit Montagabend vermisste 16-jährige russische Landesmeisterin im Eiskunstlauf Alina Gorbatschowa ist am Dienstagabend wohlbehalten wieder aufgetaucht. Der junge Star hatte sich trotz landesweiter Sorge um sie Café- und Kinobesuche gegönnt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die 16-jährige Eiskunstläuferin Alina Gorbatschowa, deren Verschwinden am Montagabend für eine Vermisstenanzeige und landesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte, ist am Dienstagabend wohlbehalten aufgefunden worden – in einem Moskauer Kino. Ungeachtet der ganzen Aufregung um ihr Verschwinden hatte sie seelenruhig Tickets gekauft und sich mit Popcorn eingedeckt, was eine Überwachungskamera festgehalten hatte.

Die herbeigerufene Polizei stellte kein Verbrechen zulasten der jungen Dame fest und gab offiziell Entwarnung. Was die russische Landesmeisterin in der Zwischenzeit getan hat, wird nicht mitgeteilt.

Die Mutter der Eiskunstläuferin hatte zuvor RIA Nowosti erklärt, dass ihre Tochter vermisst werde. Am Montag, dem 28. August, habe die Sportlerin die Eislaufhalle der Tschkalow-Arena in Moskau verlassen und sei in Richtung der Wladimirskaja-Kirche im Nordwesten Moskaus gegangen. Dort habe sich ihre Spur verloren. Am Dienstag führten die Strafverfolgungsbehörden eine Suchaktion mit Rettungsbooten und Tauchern durch. Das Ermittlungskomitee eröffnete ein Strafverfahren. Das kann nun wieder geschlossen werden."

Quelle: RT DE