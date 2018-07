Uruguay gewinnt WM-Achtelfinale gegen Portugal

Bei der Fußball-WM in Russland hat Uruguay im Achtelfinale 2:1 gegen Portugal gewonnen. Die Südamerikaner bestreiten damit am 6. Juli in Nischni Nowgorod das Viertelfinale gegen Frankreich, das sich am Nachmittag mit 4:3 gegen Argentinien durchsetzen konnte.

Im Olympiastadion von Sotschi begann die Partie furios: Bereits in der siebten Spielminute traf Edinson Cavani nach einem grandiosen Zusammenspiel mit seinem Sturmpartner Luis Suárez per Kopf zum 1:0 für Uruguay. Anschließend zogen sich die Südamerikaner weit zurück und sorgten mit einem konsequenten und taktisch anspruchsvollen Defensivspiel dafür, dass das Ergebnis bis zur Pause verteidigt wurde. In der zweiten Halbzeit kam Portugal in der 55. Minute prompt zum Ausgleich. Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankte der Dortmunder Raphael Guerreiro punktgenau und fand den Kopf von Innenverteidiger Pepe, der gegen die Laufrichtung des Torhüters zum 1:1 vollstreckte . Doch Uruguay reagierte gnadenlos. Wieder war es Cavani, der den Ball in der 62. Spielminute nach einem zielstrebigen Angriff direkt nahm und mit dem rechten Fuß zum 2:1 ins lange Eck traf. Unermüdlich rannten die Iberer nach dem erneuten Rückstand an. Dafür belohnt wurden sie nicht mehr, sodass nach Weltmeister Deutschland und dem WM-Finalisten Argentinien nun auch der amtierende Europameister Portugal den Heimweg antreten muss. Quelle: dts Nachrichtenagentur