Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Sport VfL Bochum entlässt Trainer Hecking und Sportchef Dufner

VfL Bochum entlässt Trainer Hecking und Sportchef Dufner

Freigeschaltet am 15.09.2025 um 14:40 durch Sanjo Babić
VfL Bochum
VfL Bochum

Der VfL Bochum hat Cheftrainer Dieter Hecking und Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner entlassen. Das teilte der Zweitligist am Montag mit. Ab Dienstag soll der bisherige U19-Coach David Siebers die Leitung der Profis bis auf Weiteres übernehmen. Der 38-Jährige arbeitet seit elf Jahren in unterschiedlichen Nachwuchsteams des VfL.

Man reagiere mit den Entlassungen auf den "sportlich enttäuschenden Saisonstart" nach dem vorangegangenen Abstieg in die 2. Bundesliga sowie die "ausbleibende Entwicklung der Mannschaft" und habe sich nach "intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten" zu diesem "schweren Schritt" entschieden, hieß es weiter.

Der VfL hat aus den ersten fünf Ligaspielen nur einen Sieg geholt und steht mit drei Punkten auf dem Relegationsplatz 16. Auch im DFB-Pokal konnten sich die Bochumer erst in der Verlängerung gegen den Viertligisten BFC Dynamo durchsetzen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte heimat in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige