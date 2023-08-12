Dortmund sondiert Verlängerung mit Schlotterbeck

BILD meldet Gespräche zwischen Borussia Dortmund und Nico Schlotterbeck über eine Vertragsverlängerung. Es geht laut Bericht um Laufzeit, Gehalt und sportliche Perspektive.

Der Innenverteidiger zählt zu den prägenden Figuren in der BVB-Defensive. Eine Verlängerung würde Kontinuität bringen und Transfererlöse absichern. Der Verein achtet auf die Balance zwischen Spitzengagen und Kaderbreite.

Sportlich bleibt entscheidend, wie sich Dortmund in Liga und Europapokal positioniert. Positive Ergebnisse beschleunigen Vertragsgespräche erfahrungsgemäß.

Quelle: ExtremNews



