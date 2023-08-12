Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Dortmund sondiert Verlängerung mit Schlotterbeck

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 06:38 durch Sanjo Babić
Nico Schlotterbeck (2023)
Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

BILD meldet Gespräche zwischen Borussia Dortmund und Nico Schlotterbeck über eine Vertragsverlängerung. Es geht laut Bericht um Laufzeit, Gehalt und sportliche Perspektive.

Der Innenverteidiger zählt zu den prägenden Figuren in der BVB-Defensive. Eine Verlängerung würde Kontinuität bringen und Transfererlöse absichern. Der Verein achtet auf die Balance zwischen Spitzengagen und Kaderbreite.

Sportlich bleibt entscheidend, wie sich Dortmund in Liga und Europapokal positioniert. Positive Ergebnisse beschleunigen Vertragsgespräche erfahrungsgemäß.

Quelle: ExtremNews


