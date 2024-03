1. Bundesliga: Dortmund besiegt Bremen in Unterzahl

In der Abendbegegnung des 25. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen mit 1:2 gegen Borussia Dortmund verloren.

Die Bremer standen tief in der eigenen Hälfte und lauerten auf Ballverluste des Gegners, die Gäste aus dem Ruhrgebiet kamen mit viel Tempo und attackierten konsequent. In der 21. Minute brachte Donyell Malen den BVB per Fallrückzieher in Führung. In der 38. Minute baute Rückkehrer Jadon Sancho den Vorsprung aus. Kurz vor dem Ende der ersten Hälfte sah Dortmunds Marcel Sabitzer die Rote Karte nach einem groben Foul, der BVB setzte das Spiel also mit einem Mann weniger fort. Nach dem Wiederanpfiff brauchte die Partie, um wieder an Fahrt zu gewinnen. Die Mannschaften tauschten die Rollen: Die Borussen standen von nun an tief in der eigenen Hälfte, die Bremer witterten ihre Chance und spielten mutig auf. In der 70. Minute traf Weders Justin Njinmah und brachte sein Team zurück. Eine spannende Schlussphase entwickelte sich; der BVB war sichtlich bemüht, drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Die Bremer schafften es trotz aller Versuche nicht, den Ball noch einmal im gegnerischen Tor unterzubringen. Am nächsten Samstag fährt Bremen nach Berlin, Dortmund empfängt am Sonntag die Frankfurter.

1. Bundesliga: Freiburg gewinnt in Bochum

Am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der SC Freiburg beim VfL Bochum mit 2:1 gewonnen.

In einer munteren ersten Hälfte ergaben sich Gelegenheiten für beide Teams. Nach rund 35 Minuten waren es dann zunächst die Gäste aus dem Breisgau, die eine dieser Chancen verwerten konnten. Anschließend an eine Ablage von Michael Gregoritsch per Kopf bugsierte Maximilian Eggestein den Ball über den Innenpfosten ins Netz. Nach dem Seitenwechsel drängten die Bochumer auf den Ausgleich, das Tor machte aber erneut der Sportclub. Wieder war Gregoritsch mit einem Kopfball zur Stelle, diesmal jedoch nicht als Vorlagengeber, sondern als Torschütze. Auf der Gegenseite war in der 62. Minute Ivan Ordets ebenfalls per Kopf erfolgreich. Vorausgegangen war eine Ecke von Kevin Stöger. Der VfL mühte sich in der Folge mit Kräften, konnte aber SC-Keeper Noah Atubolu kein zweites Mal überwinden. Der VfL ist als nächstes im Kellerduell beim FSV Mainz 05 gefordert, Freiburg empfängt am Sonntag den Tabellenführer aus Leverkusen.

1. Bundesliga: Frankfurt dreht in Überzahl Spiel gegen Hoffenheim

Am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat sich Eintracht Frankfurt mit 3:1 gegen die TSG Hoffenheim durchgesetzt.

Die Kraichgauer starteten dabei zunächst optimal in die Partie. Knapp fünf Minuten waren gespielt, als John Anthony Brooks eine Ecke per Kopf ins Tor beförderte. Brooks stand auch in der 22. Minute im Fokus. Diesmal durfte er allerdings seinen Arbeitstag vorzeitig beenden. Schiedsrichter Bastian Dankert stellte den US-Nationalspieler wegen einer Notbremse vom Platz. Die Eintracht hatte sich bereits zuvor von dem frühen Rückstand nicht beeindrucken lassen und erhöhte nun den Druck weiter. In der 32. Minute besorgte dann Robin Koch den überfälligen Ausgleich. Die SGE erspielte sich in der ersten Hälfte mehrere Chancen zur Führung, brachte den Ball aber nicht über die Linie. Nach dem Pausentee erwischten die "Adler" ihrerseits einen fulminanten Start. Dina Ebimbe köpfte in der 50. Minute eine Vorlage von Mario Götze zum 2:1 ein. 14 Minuten später erhöhte Götze auf 3:1. Ozan Kabak erwies dann den Hoffenheimern noch einen Bärendienst: Nach einem taktischen Foul flog er mit Gelb-Rot vom Platz. Am Ergebnis änderte die doppelte Überzahl jedoch nichts mehr. Mit dem Sieg baut die Eintracht den Vorsprung auf Hoffenheim auf sieben Punkte aus und festigt Rang sechs. Am kommenden Samstagabend empfängt die TSG den VfB Stuttgart zum baden-württembergischen Duell, die Eintracht schließt dann am Sonntag den Spieltag bei Borussia Dortmund ab.

1. Bundesliga: Leverkusen gewinnt auch gegen Wolfsburg



Zum Abschluss des 25. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen auch gegen den VfL Wolfsburg gewonnen - 2:0 war der Endstand.

Mit zehn Punkten Vorsprung auf die Bayern ist die Werkself damit weiter auf Meisterkurs. Nachdem Wolfsburg nach Gelb-Rot für Moritz Jenz in der 28. Minute nur noch zu zehnt auf dem Platz war, hatte Bayer extrem leichtes Spiel. Vorwerfen kann man den Leverkusenern nur, dass sie nicht noch viel mehr auf Tore aus waren und sich offensichtlich schonten. Nathan Tella traf in der 37., Florian Wirtz in der 86. Minute.

