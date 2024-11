Europa League: Frankfurt gewinnt gegen Slavia Prag

Am vierten Spieltag der Ligaphase der Europa League hat Eintracht Frankfurt 1:0 gegen Slavia Prag gewonnen.

Nach einer insgesamt offenen ersten Halbzeit, in der sich die Hausherren ein kleines Chancenplus erarbeiteten, konnten die Frankfurter wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff in Führung gehen. Omar Marmoush zirkelte dabei einen Freistoß unhaltbar ins Tor, wobei der Ball zuvor noch an die Unterkante der Latte knallte.



Mit dem Tor im Rücken ließ die Eintracht die Tschechen kommen. Zum Ende hin gelang es den Hausherren dann zwar kaum, zwischenzeitlich für Entlastungen zu sogen. Die Defensive stand aber gut, sodass sie die knappe Führung über die Zeit verteidigen konnten.



In der Tabelle rückt Frankfurt durch den Sieg zunächst auf den zweiten Rang vor, Prag steht auf Platz 19. Am fünften Spieltag geht es für die Hessen beim FC Midtjylland aus Dänemark weiter.

Europa League: Hoffenheim und Lyon unentschieden - später Ausgleich

Am vierten Spieltag der Ligaphase der Europa League hat die TSG Hoffenheim 2:2 gegen Olympique Lyon gespielt.

Obwohl die Sinsheimer das Spiel zunächst im Griff hatten, konnten sie im ersten Durchgang keinen Torerfolg verbuchen. Das änderte sich aber direkt nach der Pause, als Valentin Gendrey die Hausherren nach Vorarbeit von Tom Bischof in Führung brachte.

Die Gäste schalteten im Anschluss allerdings einige Gänge nach oben und drängten auf den Ausgleich. Dies gelang ihnen schließlich in der 66. Minute durch einen Treffer von Abner Vinicius. Danach blieben die Franzosen am Drücker und die Hausherren hielten diesem Druck nicht bis zum Ende stand, denn in der Nachspielzeit traf Alexandre Lacazette zur Führung der Gäste. Unmittelbar danach kam aber die überraschende Antwort der Sinsheimer, die sich dank Umut Tohumcu doch noch einen Punkt sicherten.

In der Tabelle rutscht Hoffenheim auf den 19. Rang ab, Lyon steht auf Platz neun. Am fünften Spieltag geht es für die TSG bei Sporting Braga aus Portugal weiter.

Im zweiten internationalen Spiel des Abends mit deutscher Beteiligung gewann der 1. FC Heidenheim in der Conference League 2:0 beim schottischen Erstligisten Heart of Midlothian. Dies war der dritte Sieg im dritten Spiel für das Überraschungsteam von Trainer Frank Schmidt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur