MagentaSport live: Dienstag EuroLeague, Real droht Hölle von Partizan Bonns Trainer Ilsalo hofft auf Deutsche und Finnen bei der WM Tut doppelt weh: FCB-Pleite in Göttingen, Weiler-Babb verletzt

Der FC Bayern verliert mit 75:83 bei starken Göttingern. Für die BG war´s der 1. Erfolg über den FCB nach mehr als 3 Jahren. "Wir hatten gute Momente, aber wir haben den Sack nicht zugemacht. Wir haben dann in der Offensive und in der Defensive nachgelassen. Göttingen hat härter gekämpft", bilanziert Andreas Obst. ALBA Berlin schüttelt die Niederlage gegen Bonn ab und gewinnt gegen Ulm mit 91:79. Damit verpassen die Ulmer die vorzeitige Qualifikation für die Playoffs. "Nach dem kleinen Tief in Bonn war das ein sehr wichtiger Sieg. In der BBL hatten wir bis dahin nur 2 Niederlagen.

Wir wussten, dass es da um den 1. Platz geht. Umso wichtiger, dass wir fokussiert in dieses Spiel gegangen sind", meint Berlins Tim Schneider. Für Ulm geht es in den letzten 3 Spielen um alles, Trainer Anton Gavel ärgerte sich über nachlässiges Auftreten: "Wir haben jetzt noch 2 Heimspiel am Mittwoch und am Freitag. Das sind für uns 2 Endspiele." Für Rostock kann es noch in die Playoffs gehen. Der Aufsteiger siegt beim feststehenden Absteiger Bayreuth mit 99:70. "Die Playoffs sind schon ein bisschen im Kopf. Ich weiß, dass unsere Chance minimal ist. Wir haben noch 2 Spiele und wir wollen alles geben, vielleicht reicht es ja", sagt Till Gloger. Die BBL-Playoffs starten am 14. Mai - komplett live bei MagentaSport zu sehen.



BG Göttingen - FC Bayern München 83:75

Ein Spiel mit Playoff-Charakter. Der FC Bayern und Göttingen sind beide bereits qualifiziert. Die Bayern tuen sich sehr schwer gegen Göttingen, liegen zu Beginn der Partie mit 0:7 zurück. Auch zur Halbzeit führt Göttingen knapp mit 3 Punkten. Im 4. Viertel spielt Göttingen erneut stark auf und sichert sich mit einem starken 14:0-Lauf den verdienten Sieg gegen die Bayern. Der FCB kassiert nach vier Siegen wieder eine Niederlage. Bitter für die Münchener: Nick Weiler-Babb und Freddie Gillespie müssen verletzt raus.

Ognjen Jaramaz, FC Bayern: "Wir haben im 4. Viertel nachgelassen. Wir haben schlecht in der Offensive gespielt und das haben sie bestraft. Sie haben das Spiel auf ihre Seite gezogen. Wir haben aber noch 2 Spiele, um uns auf die Playoffs vorzubereiten. Wir hatten keine Kontinuität und keinen guten Flow in unserem Spiel. Ich denke aber, dass wir noch genug Zeit haben, um zu trainieren und uns gut vorzubereiten. Wir haben Probleme, aber wir können diese lösen."

Andreas Obst, FC Bayern: "Wir hatten gute Momente, aber wir haben den Sack nicht zugemacht. Wir haben dann in der Offensive und in der Defensive nachgelassen. Göttingen hat härter gekämpft. Sie haben die Würfe getroffen und wir nicht. Deshalb haben sie verdient gewonnen."

Nationalspieler Andi Obst über die WM-Auslosung: "Ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich sehr, dass wir nach Japan fliegen. Die Gruppe ist stark, das ist eine gute Competition. Wir dürfen keinen Gegner unterschätzen."

Über das ausgesprochene Ziel von Trainer Gordon Herbert: "Die Motivation ist genau dieselbe. Wir brauchen uns vor niemandem zu verstecken. WM ist auch ein ordentliches Turnier und die Medaille nehme ich gerne mit."

Harald Frey, 18 Punkte Göttingen: "Der Coach hat hier eine sehr gute Kultur entwickelt. Wir haben auch sehr gute Spieler. Es ist egal, wer das Lob bekommt, solange wir unseren Job erledigen. Wir sind immer besser, wenn wir füreinander spielen."

ALBA Berlin - ratiopharm Ulm 91:79

Ulm verpasst die vorzeitige Qualifikation für die Playoffs, verliert mit 79:91 gegen Berlin. Die Berliner zeigen nach der Niederlage gegen Bonn die richtige Reaktion, haben aber keine Chance mehr an den Bonnern vorbeizuziehen. Für Ulm ergibt sich am Dienstag gegen den MBC die nächste große Chance auf die Playoffs.

Anton Gavel, Trainer Ulm: "Ich denke, dass wir in der 1. Halbzeit nicht physisch genug waren. Wir waren nicht bereit, einfach zu spielen. Wir sind da gewesen, um dieses Spiel zu bestreiten, aber nicht annähernd, um dieses Spiel zu gewinnen. Das ist schade. Wenn du gegen so eine Mannschaft schnell mit 18 Punkten hinten liegst, reicht eine Hälfte aufbäumen nicht aus... Wir haben jetzt noch zwei Heimspiel am Mittwoch und am Freitag. Das sind für uns zwei Endspiele. Die müssen wir so spielen, als wären wir verzweifelt, um diese Playoffs zu erreichen."

Tim Schneider, 13 Punkte, Berlin: "Ich denke, wir haben die Minuten einfach gut verteilt. Wir konnten über die 40 Minuten mit einer sehr hohen Intensität spielen. Im Endeffekt war das entscheidend, da wir nicht aufgehört haben zu laufen. Nach dem kleinen Tief in Bonn war das ein sehr wichtiger Sieg. In der BBL hatten wir bis dahin nur 2 Niederlagen. Wir wussten, dass es da um den 1. Platz geht. Das Spiel konnten wir dann nicht gewinnen. Umso wichtiger, dass wir fokussiert in dieses Spiel gegangen sind."

Rostock Seawolves - medi Bayreuth 99:70

Der Aufsteiger aus Rostock macht den Kampf um die Playoffs nochmal richtig spannend. Gemeinsam mit Würzburg und Chemnitz stehen alle drei Vereine mit einer prozentzahl von 46,9 Prozent da. Aktuell steht Würzburg auf dem letzten Playoff-Platz. Bei Bayreuth ist es hingegen schon sicher, dass der Verein absteigt.

Sasha Grant, Bayreuth: "Das war ein schwieriges Spiel, es ist eine schwierige Saison. Klar, steht die Entscheidung schon fest, aber wir wollten die Saison stark beenden. Rostock hat wirklich alles getroffen. Für uns sind die Sachen nicht so gut gegangenen. Unsere Defense war im 3. Viertel nicht gut. Das hat den Unterschied gemacht. Von da an, ist es immer schlimmer geworden. Es ist eine schwierige Situation."

Till Gloger, Rostock, 18 Punkte: "Unsere Energie als Team hat den Ausschlag gegeben. Wir haben Bayreuth nie ins Spiel gelassen. Das hat den Unterschied gemacht. Meine Team-Kollegen haben mich gut gefunden. Für mich war es dann einfach, die Körbe zu treffen... Die Playoffs sind schon ein bisschen im Kopf. Ich weiß, dass unsere Chance minimal ist. Wir haben noch 2 Spiele und wir wollen alles geben, vielleicht reicht es ja."

Telekom Baskets Bonn - Basketball Löwen Braunschweig 89:78

Der Tabellenführer Bonn tut sich lange schwer, bis T.J. Shorts in der letzten Spielminute und einem anschließenden 3-Punkte-Wurf das Spiel entscheidet. Der Aufbauspieler der Telekom Baskets Bonn wird im Anschluss zurecht mit MVP-Rufen aus dem Publikum gefeiert.

Bonns Trainer Tuomas Ilsalo: "Braunschweig war in den letzten 10 Spielen mehr ein Playoff-Team als ein Abstiegskandidat. Sie haben super gespielt. Sie sind sehr stark beim Rebounding und haben Ballverluste forciert. Wir haben nur knapp gewonnen, aber das ist einer unserer größten Stärken und sie haben sehr gut heute gespielt. Das war ein gutes Training für uns für die Playoffs, wo wir auch schwierige Spiele erwarten."

Tuomas Ilsalo lief 57-mal für die finnische Basketball Nationalmannschaft auf und hat die Gruppe E bei der Basketball WM, in der Deutschland und Finnland sind, eingeschätzt: "Es ist eine schwierige Gruppe. Australien ist natürlich sehr stark, Deutschland auch sehr stark mit der besten Konstellation einer der besten Mannschaften in ganz Europa. Ich denke Finnland hat eine schwierige Aufgabe. Aber ich bin Fan von beiden Teams natürlich. Gordon war mein Trainer in der Vergangenheit in Finnland und Lassi Tuovi, der finnische Nationalmannschafts Cheftrainer war hier am Anfang dieser Woche auch und hat uns besucht. Es ist natürlich schwierig für mich, aber ich hoffe, dass die beiden weitergehen."

Braunschweigs Trainer Jesus Ramirez: "Wir haben defensiv das Momentum verloren. Wir haben aufgehört den Ball zu bewegen und wir haben den Wurf nicht bekommen, den wir wollten, als es 55:58 stand. Also es waren viele kleine Details, die Bonn auf eine gute Art und Weise bestraft hat und am Ende macht Shorts ein paar Plays."

Auch Ramirez ist beeindruckt von der Leistung von T.J. Shorts. Seine Antwort auf die Nachfrage, wer Shorts stoppen könnte: "Ich weiß es nicht. Wir haben versucht ihn mit unterschiedlichen Sachen im Spiel zu kontern. Am Ende machte er zwei Plays - Er ist ein sehr guter Spieler.

Herbert will eine Medaille bei der WM

Nationaltrainer Gordon Herbert war in der Halbzeit zu Gast in Bonn und hat die Deutsche Gruppe bei der kommenden WM eingeschätzt: "Die Gruppe ist von 1 bis 4 wahrscheinlich die härteste Gruppe, die es gibt." Australiens Mannschaft bezeichnete er als "großartige Generation, die etwas älter geworden ist". Bei Finnland sticht aus Herberts Sicht Lauri Markkanen hervor. Der absolviert für Finnland aktuell einen Pflicht-Militärdienst und ist laut dem Nationaltrainer "ein Spieler, der den Unterschied macht und einer der besten FIBA-Spieler, die es gibt." Doch Herbert stellt auch klar: "Ich würde unsere Spieler für eins dieser Teams tauschen." Mit diesem Team hat er auch ein Ziel vor: "Sehr einfach, es ist eine Medaille - fufs Podium kommen."

EWE Baskets Oldenburg - MHP RIESEN Ludwigsburg 93:80

Oldenburg macht einen großen Schritt in Richtung Heimrecht für die erste Playoffrunde. Nur Göttingen und Ulm könnten ihnen das noch streitig machen, dafür dürfen sich die Teams jedoch keinen Ausrutscher mehr erlauben.

Oldenburgs Dewayne Russell: "Ich glaube, wir werden einfach besser. Wir sind schon weiter in der Saison und wir haben viel Zeit zusammen verbracht. Wir kennen unsere Schwächen und ich glaube, wir werden jedes Mal besser, wenn wir auf das Feld gehen."

Ludwigsburgs Will Cherry: "Hoffentlich sehen wir sie in den Playoffs. Das war Playoff-Atmosphäre. ... Noch 3 Spiele kämpfen wir um die Playoff-Position und Heimrecht. Sie sind gut und wir wissen, dass wir vielleicht wieder auf sie treffen."

