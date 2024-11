DFB-Pokal: Bayern München trifft im Achtelfinale auf Leverkusen

Bei der Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinals hat der FC Bayern München ein Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen erwischt. Unter der Ausicht von DFB-Sportdirektor Rudi Völler als Ziehungsleiter zog der Saxophonist André Schnura die Kracherpartie am Sonntagabend.

Beobachter sehen das Spiel zwischen dem Deutschen Rekordmeister und dem amtierenden Deutschen Meister als vorgezogenes Finale. Beim letzten Aufeinandertreffen in der Bundesliga erkämpfte sich das Team von Xabi Alonso ein 1:1 in der Münchener Arena.



In der Runde der letzten 16 Mannschaften des DFB-Pokals kommt es zudem zu den Begegnungen Arminia Bielefeld gegen den SC Freiburg, Werder Bremen gegen Darmstadt 98, RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt, Karlsruher SC gegen den FC Augsburg, Jahn Regensburg gegen den VfB Stuttgart, 1. FC Köln gegen Hertha BSC und VfL Wolfsburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim.



Die Achtelfinals werden am 4. Dezember ausgetragen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur