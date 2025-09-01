Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Bayer Leverkusen trennt sich von Cheftrainer ten Hag

Freigeschaltet am 01.09.2025 um 12:16 durch Sanjo Babić
Erik ten Hag (2017), Archivbild
Erik ten Hag (2017), Archivbild

Foto: Author
Lizenz: GFDL
Der Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen hat sich nach nur zwei Spieltagen von Cheftrainer Erik ten Hag getrennt. Der Niederländer sei mit sofortiger Wirkung freigestellt worden, berichten am Montag mehrere Medien übereinstimmend.

Die Entlassung des erst zum Saisonbeginn eingestellten Trainers hatte sich bereits angedeutet. Innerhalb der Vereinsführung soll es große Unzufriedenheit mit der Arbeit und dem Auftreten von ten Hag gegeben haben. Zudem war die Werkself mit nur einem Punkt aus den zwei Partien gegen Hoffenheim und Bremen in die Saison gestartet.

Der Niederländer hatte das Team als Nachfolger von Meistertrainer Xabi Alonso übernommen, der zu Real Madrid gewechselt war. Wer auf ten Hag folgt, blieb zunächst unklar.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

