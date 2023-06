Offiziell: Bellingham wechselt vom BVB zu Real Madrid

Der Wechsel des englischen Nationalspielers Jude Bellingham von Borussia Dortmund zu Real Madrid ist nun offiziell. Das teilten beide Vereine am Mittwoch mit. Die Ablösesumme soll sich laut Medienberichten auf über 100 Millionen Euro belaufen. Bellingham erhält bei den Madrilenen einen Sechs-Jahres-Vertrag. "Wir danken Jude für drei Jahre voller Leidenschaft für Borussia Dortmund, es war eine fantastische gemeinsame Zeit", ließ sich BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zitieren.

"Unser Dank gilt auch Real Madrid für die immer fairen und konstruktiven Gespräche", fügte er hinzu. Bellingham dankte unterdessen dem Verein und seinen Fans. "Es war eine Ehre, so oft euer Trikot zu tragen, in großen und in kleinen Momenten, auch wenn ich mich auf mein nächstes Ziel freue, werde ich die Reise dorthin nie vergessen", sagte er.



Bellingham war im Sommer 2020 im Alter von 17 Jahren vom englischen Zweitligisten Birmingham City ins Ruhrgebiet gewechselt. Dort steuerte er in 132 Spielen 49 Scorerpunkte bei. In seiner ersten Saison konnte er mit dem BVB den DFB-Pokal gewinnen, am Gewinn der deutschen Meisterschaft scheiterten die Borussen zuletzt denkbar knapp.

Quelle: dts Nachrichtenagentur