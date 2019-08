Gegen die Niederlande und Nordirland wieder mit Kroos

Toni Kroos kehrt zum Auftakt in die EM-Saison in die Nationalmannschaft zurück, nachdem der Mittelfeldspieler von Real Madrid im Juni aufgrund von Muskelbeschwerden nicht zur Verfügung stand. Ebenfalls wieder berufen wurden Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona, der gegen Belarus und Estland aufgrund von Knieproblemen fehlte, sowie Emre Can von Juventus Turin, der zuletzt im Oktober 2018 zur DFB-Auswahl gehörte.

Das Team von Joachim Löw trifft am 6. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) im mit 51.299 Zuschauern ausverkauften Hamburger Volksparkstadion auf die Niederlande, ehe am 9. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) das Auswärtsspiel im Windsor Park in Belfast gegen Nordirland folgt. Insgesamt hat der Bundestrainer für diese beiden EM-Qualifikationsspiele 22 Spieler nominiert, darunter drei Torhüter. Erstmals dabei sein wird Luca Waldschmidt vom SC Freiburg, der bei der U 21-EM in Italien mit sieben Treffern als Torschützenkönig glänzte.

Verletzungsbedingt fehlen werden hingegen Leroy Sané (Manchester City) sowie Julian Draxler und Thilo Kehrer (beide Paris Saint-Germain). Für Antonio Rüdiger (FC Chelsea), der nach überstandener Knie-Operation gerade wieder auf den Platz zurückgekehrt ist, kommt ein Einsatz in der Nationalmannschaft noch zu früh.

Joachim Löw sagt: “Wir wollen mit voller Konzentration in die neue Länderspielsaison starten, an deren Ende im Sommer nächsten Jahres die Europameisterschaft als Höhepunkt steht. Unser Ziel ist es, uns weiter zu festigen und einzuspielen und uns so früh wie möglich zu qualifizieren. Mit unserer jungen Mannschaft haben wir bewusst einen neuen Weg eingeschlagen, diesen werden wir konsequent weitergehen. Die Niederlande und auch Nordirland werden uns alles abverlangen. Ich erwarte zwei sehr emotionsgeladene und stimmungsvolle Spiele, in denen wir uns weiter stabilisieren und an den guten Start in die EM-Qualifikation anknüpfen wollen. Auf solche Begegnungen können sich alle freuen, die Spieler genauso wie die Fans.”

Oliver Bierhoff, DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie, ergänzt: “Es hat zuletzt große Freude gemacht, unser junges Team spielen und zusammenwachsen zu sehen. Da ist vieles in Bewegung, das ist ein spannender Prozess, der viel positive Energie freisetzt. Besonders freut mich, dass uns in Hamburg ein ausverkauftes Stadion und somit eine tolle Stimmung erwartet. Ich bin sicher, dass die Mannschaft alles geben wird, um die Zuschauer mit Leidenschaft, Mut und Spielfreude zu begeistern.”

Das DFB-Team spielte bislang 43-mal gegen die Niederlande. Deutschland gewann davon 16 Partien – zuletzt mit 3:2 im EM-Qualifikationshinspiel im März 2019 in Amsterdam. Die Niederlande konnte bisher elf Begegnungen für sich entscheiden, 16 weitere Duelle endeten unentschieden. Gegen Nordirland trat die Mannschaft bislang 17-mal an. Elf Partien gewann Deutschland, vier Begegnungen endeten mit einem Remis und zweimal siegte Nordirland. Zuletzt spielten beide Teams bei der WM-Qualifikation im Oktober 2017 gegeneinander – die DFB-Auswahl kam in Belfast zu einem 3:1.

Während Nordirland in der EM-Qualifikationsgruppe C aus den ersten vier Spielen die Maximalausbeute von zwölf Punkten einfuhr, rangieren die Niederlande mit drei Zählern aus zwei Spielen hinter Deutschland (neun Punkte aus drei Spielen) auf dem dritten Tabellenplatz. Komplettiert wird die Gruppe von Belarus und Estland, die beide noch nicht gepunktet haben.

Quelle: DFB