2. Bundesliga: Zehn Paderborner schlagen Nürnberg im letzen Moment

Am 13. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der SC Paderborn zuhause gegen den 1. FC Nürnberg mit 3:2 gewonnen. Die Partie benötigte keine lange Anlaufphase: Bereits in der sechsten Minute bekam Bilbija auf der linken Seite zu viel Platz und Grimaldi verwertete dessen Flanke in der Mitte zur frühen Führung. Der sehenswerte Ausgleich folgte in der achten Minute: Emreli legte mit der Hacke für Danilo Soares auf und der Brasilianer netzte cool ins linke Eck ein.

Auf beiden Seiten kamen die Teams auch anschließend zu hochkarätigen Möglichkeiten, zählbares blieb jedoch aus. Zur Pause hatte das 1:1 also Bestand.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es wieder nicht lange bis zum Torerfolg: Villadsen zog in der 51. Minute über rechts davon und schickte Tzimas, der Schubert per Heber gekonnt überwinden konnte. Doch auch dieses Mal folgte die Antwort prompt, als Danilo Soares im Strafraum Bilbija foulte und Obermair den fälligen Elfmeter in Minute 55 im linken Eck unterbrachte.

In der 78. Minute geriet die Kwasniok-Elf aber in Unterzahl, als Grimaldi mit dem Ellbogen Jeltsch im Gesicht traf und von Schiedsrichter Sven Jablonski Glattrot gezeigt bekam. In der 84. Minute hatte der SCP dann jedoch Glück, als Seidel aus wenigen Metern die Latte anköpfte.

Stattdessen gelang den Ostwestfalen der Lucky Punch in der sechsten Minute der Nachspielzeit: Eine Zehnter-Ecke konnte Brackelmann unter dem ausgelassenen Jubel der Heim-Fans in die rechte Ecke köpfen. Damit springt Paderborn vorerst an die Tabellenspitze, Nürnberg rutscht auf Rang acht ab.

Im Parallelspiel der 2. Bundesliga, das 15 Minuten verspätet angepfiffen wurde, verlor zudem Preußen Münster daheim gegen den 1. FC Köln mit 0:1

Quelle: dts Nachrichtenagentur