Europa League: Freiburg meldet sich international mit Sieg gegen Basel zurück

Der SC Freiburg gewinnt zum Auftakt der Europa League 2:1 gegen den FC Basel, melden Sportredaktionen von BILD. Ein Kopfball-Treffer zählt nach langer Prüfung, zuvor blutet Abwehrchef Matthias Ginter am Kopf.

Freiburg erwischte den besseren Start und setzte Basel früh unter Druck. Patrick Osterhage traf in der 31. Minute mit präzisem Schuss zur Führung. Kurz vor der Pause dann der Schreckmoment: Matthias Ginter musste nach einem Zusammenprall am Kopf behandelt werden, spielte mit bandagierter Wunde weiter.

Nach Wiederanpfiff köpfte Maximilian Eggestein zum 2:0. Die Szene brauchte gleich mehrere Perspektiven, ehe feststand: Der Ball war hauchdünn hinter der Linie. Basel kam durch Otele spät heran, die Breisgauer brachten den Sieg jedoch souverän ins Ziel. Trainer Julian Schuster lobte Reife und Abgeklärtheit, Keeper Noah Atubolu ragte mit Paraden heraus.

Quelle: ExtremNews



