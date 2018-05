Kovac-Trainingslager mit Bayern am Tegernsee

Der FC Bayern kehrt bei der Gestaltung der Saison-Vorbereitung zu den Wurzeln zurück. Nach SPORT BILD-Informationen werden die Münchner unter Niko Kovac neben der Marketing-Tour in den USA (23. – 30. Juli) Anfang August ein Trainingslager in Deutschland absolvieren.

„Wir kehren für das Trainingslager in der Vorbereitung im August an den Tegernsee zurück“, bestätigt Hasan Salihamidzic gegenüber SPORT BILD. Der Sportdirektor nahm in Absprache mit Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß die Organisation in die Hand. Wahrscheinlich ist ein Aufenthalt im „Seehotel Überfahrt“, dort war Hoeneß in den vergangenen Wochen mehrfach zu Gast.

Quelle: SPORT BILD