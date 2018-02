1. Bundesliga: Köln verliert gegen Dortmund

Am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund mit 2:3 verloren.

Das erste Tor des Spiels schoss Dortmunds Neuzugang Michy Batshuayi in der 35. Minute nach einer Vorlage von Jeremy Toljan. In der 60. Spielminute machte Simon Zoller den Ausgleich. Keine zwei Minuten traf Batshuayi das zweite Mal und brachte die Gäste erneut in Führung. In der 69. Minute erzielte Jorge Mere per Kopfball nach einer Ecke von Jonas Hector den Ausgleich. André Schürrle verwandelte in der 84. Minute eine Vorlage von Batshuayi.

Quelle: dts Nachrichtenagentur