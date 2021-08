DFB-Pokal: Bayern muss nach Gladbach

In der 2. Runde des DFB-Pokals muss der FC Bayern München im Bundesliga-Klassiker in Mönchengladbach antreten. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Rahmen der ARD-Sportschau. Die Spiele der 2. Runde werden am 26. und 27. Oktober ausgetragen.

Die weiteren gelosten Begegnungen im Überblick: Dortmund - Ingolstadt, Leverkusen - Karlsruhe, SV Babelsberg 03 - RB Leipzig, Waldhof Mannheim - Union Berlin, VfL Osnabrück - SC Freiburg, 1860 München - FC Schalke 04, Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf, VfL Bochum - FC Augsburg, Hoffenheim - Kiel, Jahn Regensburg - Hansa Rostock, Dynamo Dresden - St. Pauli, Nürnberg - Hamburger SV, Mainz - Bielefeld, VfB Stuttgart - 1. FC Köln, Preußen Münster - Hertha BSC. Quelle: dts Nachrichtenagentur