Brasilien nach Sieg gegen Südkorea im WM-Viertelfinale

Bei der Fußball-WM in Katar hat Brasilien am Montag sein Achtelfinale gegen Südkorea klar mit 4:1 gewonnen und sich damit den Einzug ins Viertelfinale gesichert. Dort treffen die Südamerikaner am Freitag auf Kroatien, das am Nachmittag gegen Japan gewonnen hatte.

Brasilien war über die meiste Zeit klar überlegen und lieferte schön anzusehenden Zauberfußball, Vinicius Junior legte schon in der 7. Minute vor, kurz darauf kamen Neymar (13. Minute) und dann weiter in relativ kurzen Abständen Richarlison (29.) und Lucas Paqueta (36. Minute). Im zweiten Durchgang wollte sich Brasilien schon für die nächste Runde schonen und ermöglichte noch einigen Reservespielern einen Einsatz, was für die Südkoreaner Möglichkeiten eröffnete. Und die drängten auf den Ehrentreffer, Seung-ho Paik erzielte ihn in der 76. Minute schließlich.

Quelle: dts Nachrichtenagentur