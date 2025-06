Frauen EM & 3x3-WM: Achtelfinale! "Da ist viel drin!" Olympia-Siegerin Reichert sieht gute WM-Chancen für deutsche 3x3-Teams

Zweifacher Erfolg für die deutschen 3x3-Basketball-Teams bei den Weltmeisterschaften in Ulaanbaatar (Mongolei): die Frauen- und die Männer-Auswahl haben sich für das Achtelfinale am Freitag qualifiziert. Das deutsche Team um Olympia-Siegerin Elisa Mevius trifft auf Polen, die Mannschaft um Fabian Giessmann auf die Niederlande.

Marie Reichert, aktuell verletzte Olympiasiegerin im 3x3-Basketball, bei MagentaSport zu den deutschen WM-Chancen: "Ich finde, dass in dem Turnier kein Team ist, vor dem wir uns verstecken müssen, kein Übergegner. Wenn wir unseren Basketball spielen, ist da viel drin und auf jeden Fall auch eine Medaille."

MagentaSport bietet den 3x3-World Cup 2025 erstmals im Stream mit englischem Original-Kommentar als weiteres hochwertiges Basketball-Angebot live und kostenlos an. Am Freitag werden die Achtelfinals ab 10.00 Uhr gezeigt. Parallel zu diesem Angebot läuft die Frauen-Basketball-EM live und kostenlos bei MagentaSport. Ebenfalls am Freitag mit Deutschland gegen Türkei in der Platzierungsrunde um die Ränge 5 bis 8 (live ab 13.00), anschließend mit den beiden Halbfinals Frankreich gegen Spanien sowie Belgien gegen Italien.

Deutsche Teams bei 3x3-WM: "Medaille ist drin"

Marie Reichert, aktuell verletzte Olympiasiegerin im 3x3-Basketball, bei MagentaSport zu den deutschen Chancen im 3x3 World Cup: "Die Männer sind bei den letzten beiden World-Tour-Stopps jeweils ins Finale gekommen. Sie sind noch ein junges Team. Aber sie sind auf jeden Fall im Herrenbereich angekommen und haben auf jeden Fall Chancen auf eine Medaille. Bei uns Frauen würde ich es ähnlich betrachten. Ich finde, dass in dem Turnier kein Team ist, vor dem wir uns verstecken müssen, kein Übergegner. Klar ist das ein gut besetztes Turnier, eine Weltmeisterschaft, morgen auch mit Spanien bei uns in der Gruppe, die mit dem Olympiakader immer noch ein starker Gegner sind. Aber wir haben es am ersten Tag gut gezeigt. Wenn wir unseren Basketball spielen, ist da viel drin und auf jeden Fall auch eine Medaille." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eGdzNmdrNFROVWhxbitUNVpNUG8xaVhnUXl6WGJKTDhWNEZzaWZpVmU5MD0=

Ab 13.00 Uhr Frauen-EM: Deutschland gegen Türkei: "Auf jeden Fall Platz 5"

Deutschlands Frauen-Auswahl spielt bei der "normalen" Basketball EM am Freitag - nach der Niederlage gegen Belgien im Viertelfinale - im Platzierungsspiel gegen die Türkei um die Ränge 5 bis 8. Live und kostenlos ab 13.00 Uhr. Plus die beiden Halbfinals Frankreich - Spanien (live ab 16.20 Uhr) sowie Belgien - Italien (live ab 19.20 Uhr). Erklärtes Ziel von Romy Bär: "Auf jeden Fall wollen wir Platz 5. Ganz oben jetzt, was halt möglich ist."

Basketball live bei MagentaSport - Programmüberblick:

Frauen-EM live und kostenlos Platzierungsrunde plus Halbfinals

Alex Frisch kommentiert das deutsche Spiel, Expertin ist Ireti Amojo (EXP) und Jakob Lobach sorgt als Field Reporter vor Ort für die Interviews. Markus Krawinkel kommentiert Frankreich gegen Spanien.

Freitag, 27. Juni

Ab 13.00 Uhr: Platzierungsrunde 5 bis 8 DEUTSCHLAND - Türkei

ab 16.20 Uhr, Halbfinal 1: Frankreich - Spanien

ab 19.20 Uhr, Halbfinale 2: Belgien - Italien

Sonntag, 29. Juni

Finale + Platzierungsspiele

3x3-WM aus der Mongolei:

Freitag; 27. Juni:

Ab 10.00 Uhr: Achtelfinal-Runde u.a. mit Deutschland - Polen (Frauen, zirka 12 Uhr) sowie Deutschland - Niederlande (Männer, zirka 13.25 Uhr) - Quelle: https://fiba3x3.com/2025/worldcup/games

Samstag, 28. Juni:

ab 11 Uhr: Viertelfinale,

Sonntag, 29. Juni:

Ab 11. 00 Uhr: Halbfinale, Spiel um Platz 3 & Finale

