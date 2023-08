1. Bundesliga: Bayern gewinnen gegen Augsburg - Kane trifft wieder

Zum Abschluss des 2. Bundesliga-Spieltags hat der FC Bayern mit 3:1 gegen den FC Augsburg gewonnen - aber die Übernahme der Tabellenspitze knapp verpasst.

Neuzugang Harry Kane zeigte wieder, dass er sein Geld wert war und schnürte mit einem Elfmeter in der 40. und einem regulären Treffer in der 69. Minute einen Doppelpack, vorher hatte Augsburgs Felix Uduokhai in der 32. Minute ein Eigentor fabriziert. Sein Teamkollege Dion Beljo erzielte in der 86. Minute immerhin noch den Anschluss - der die Bayern auf den zweiten Platz drückte. In der Tabelle sind sie nämlich punktgleich mit dem dank Torverhältnis nun besseren Union Berlin, und außerdem mit Bayer Leverkusen, Wolfsburg und dem SC Freiburg, die sich auf den Rängen drei bis fünf positionieren.

Frankfurt erkämpft spätes Remis gegen Mainz

Im ersten Sonntagsspiel des zweiten Spieltags der neuen Bundesliga-Saison hat der 1. FSV Mainz 05 trotz langer Überzahl nur 1:1 gegen Eintracht Frankfurt gespielt.

Die Nullfünfer begannen das Spiel mit viel Elan, konnten dies in den ersten Minuten aber noch nicht zum Torerfolg nutzen. In der 25. Minute sorgte dann aber ein Abstimmungsproblem in der Defensive der Frankfurter für die Führung der Hausherren: Jae-sung Lee traf per Kopf. Zuvor war Eintracht-Keeper Kevin Trapp beim Herauslaufen mit einem Spieler des eigenen Teams zusammengeprallt. Nach dem Rückstand blieb Frankfurt schwach, erst in der zweiten Hälfte tauten die Gäste langsam auf. Eine Gelb-Rote Karte für Ansgar Knauff beendete in der 61. Minute scheinbar die Comeback-Träume, in Unterzahl konnten sich die Frankfurter aber doch noch in die Partie zurückkämpfen: Omar Marmoush traf in der Nachspielzeit zum Ausgleich. Für Frankfurt geht es bereits am Donnerstag in der Conference-League-Qualifikation gegen Levski Sofia weiter, Mainz ist am Samstag in Bremen gefordert.

Leverkusen gewinnt in Gladbach

Am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen.

Nach einem ersten Abtasten gelang Leverkusen durch Victor Boniface der Führungstreffer (19. Minute) per Kopf. Auch danach blieben die Gäste die dominantere Mannschaft, die Hausherren standen tief und verteidigten zunächst noch souverän. Kurz vor der Halbzeitpause gestaltete sich die Partie dann immer hitziger: Gleich vier Gelbe Karten verteilte Schiedsrichter Christian Dingert in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. In der sechsten Minute der Nachspielzeit traf Verteidiger Jonathan Tah und baute die Führung für die Werkself aus. Auch nach Wiederanpfiff waren die Gäste aus Leverkusen deutlich dominanter, die Defensive der Fohlen wackelte spürbar. Kurz darauf legte Bayer erneut nach und wieder war es Boniface der einnetzte (53. Minute). Anschließend stellte Leverkusen seine offensiven Bemühungen immer weiter ein, woraufhin das Spiel deutlich an Fahrt und Spannung verlor. Es blieb dabei, Bayer gewinnt zum zweiten mal in Folge und befindet sich am Samstagabend damit auf Platz zwei der Tabelle.

