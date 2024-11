Formel 1: Verstappen gewinnt bei Regenchaos in Sao Paulo

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat den Großen Preis von Sao Paulo gewonnen. Der Niederländer fuhr am Sonntag beim Formel-1-Rennen in Brasilien vor Esteban Ocon und Pierre Gasly (beide Alpine) über die Ziellinie.

Das Rennen war wie schon das Qualifying von heftigen Regenfällen geprägt. Bereits vor dem Start kam es zu einer ersten Verzögerung, da Lance Stroll (Aston Martin) sein Auto in der Formationsrunde in die Bande setzte. Im Anschluss traf der Kanadier die fragwürdige Entscheidung, über das Kiesbett zurück auf die Strecke zu fahren - und er blieb stecken.



Beim tatsächlichen Start, der sich um knapp 15 Minuten verzögerte, konnte schließlich Russell an Pole-Mann Norris vorbeiziehen, während der WM-Führende Verstappen weiter hinten im Feld mehrere Plätze gutmachte. Nach wenigen Runde setzte dann schließlich der Regen ein, der aber zunächst keine größeren Auswirkungen hatte.



Im weiteren Rennverlauf nahmen die Niederschläge deutlich zu, die meisten Fahrer blieben aber bei Intermediate-Reifen. Letztendlich schickte die Rennleitung wegen der schlechten Bedingungen in der 30. Runde das Safety-Car auf die Strecke. Das brachte aber nicht viel, da Franco Colapinto (Williams) seinen Boliden trotz dieser Vorsichtsmaßnahme in die Bande setzte, was zu einem zwischenzeitlichen Rennabbruch führte.



Dadurch wurden auch die Karten komplett gemischt, denn an der Spitze fuhren zu diesem Zeitpunkt Esteban Ocon (Alpine), Verstappen und Pierre Gasly (Alpine), die allesamt noch nicht an der Box waren. Sie konnten während der Unterbrechung die Reifen wechseln und damit ihre Positionen vor dem Restart halten.



Auch Ferrari-Fahrer Carlos Sainz schied wenig später aus, da er in Kurve acht nach Drehung in die Bande krachte und nicht mehr weiterfahren konnte. Die anschließende Safety-Car-Phase nutzte Verstappen, um den Rückstand auf Ocon vollends aufzuholen.



Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Russell (Mercedes), Leclerc (Ferrari), Norris (McLaren), Tsunoda (Visa Cash App RB) und Piastri (McLaren). Lawson (Visa Cash App RB) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Hamilton (Mercedes) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Haas) schied aus.



Das nächste Rennen findet in drei Wochen in Las Vegas statt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur