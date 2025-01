Zverev scheitert im Finale der Australian Open

Der deutsche Tennis-Profi Alexander Zverev hat das Finale der Australian Open gegen den Italiener Jannik Sinner verloren. Er unterlag am Ende in Melbourne mit 3:6, 6:7 und 3:6.

Nach einem ausgeglichenen Start in den ersten Satz wurde Zverev mit zunehmender Spieldauer gerade mit der Vorhand unsicherer und musste den ersten Durchgang am Ende doch klar an Sinner abgeben. Den zweiten Satz konnte der Hamburger zwar enger gestalten, aber im Tiebreak holte der Südtiroler sich die 2:0-Führung. Auch im dritten Satz brachte Sinner sein Aufschlagspiel souverän durch und konnte im Gegenzug Zverev breaken.



Zverev hat damit die Chance auf den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere verpasst. Letztmals hat mit Boris Becker im Jahr 1996 ein männlicher Tennisprofi aus Deutschland eines der vier Grand-Slam-Turniere gewinnen können.

Quelle: dts Nachrichtenagentur