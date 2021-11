PENNY DEL: München nach Derbysieg gegen Augsburg neuer Spitzenreiter

Führungswechsel in der PENNY DEL, auch wenn die Anzahl der absolvierten Spiele in dieser Phase recht unterschiedlich ausfällt: Der EHC Red Bull München übernimmt nach dem 4:3-Derbysieg gegen Augsburg aufgrund des besseren Quotienten nach 17 Partien die Spitzenposition. Weil Mannheim gegen Köln mit 1:3 verliert. "Da müssen wir nicht rumjammern", so Adler-Co-Trainer Pellegrims mit Blick auf ein dezimiertes Team: "Kopf hoch und nach vorne gucken." Kölns Trainer Uwe Krupp hat sich mit den Haien unter den Top5 gehalten, stabilisiert sich nach wechselvollem Saisonverlauf. Allerdings galt in Mannheim, so Krupp: "Wir brauchten unser bestes Spiel, um hier bestehen zu können."

Die Nürnberg Ice Tigers ächzen ebenso unter den vielen Ausfällen - in Ingolstadt gab es nach starken Auftritten zuletzt ein klares 2:7. "Wir gehen im Augenblick auf dem Zahnfleisch, aber wir arbeiten daran", so Nürnbergs Sportdirektor Ustorf. Viel Zeit bleibt für die Klubs nicht: schon morgen geht´s weiter mit dem 24. Spieltag.

Nachfolgend eine Auswahl der Stimmen plus Links vom Sonntag. Top morgen am 24. Spieltag in der PENNY DEL ab 19.15 Uhr im Kampf um die Play Off-Plätze: Berlin gegen Iserlohn, Köln gegen Bremerhaven sowie Wolfsburg gegen Düsseldorf. Alle Spiele der PENNY DEL -live bei MagentaSport. Adler Mannheim - Kölner Haie 1:3 Dezimierte Adler aus Mannheim verlieren das 2. Spiel des Wochenendes ebenfalls mit 1:3 und rutschen ab auf Platz 2 in der Tabelle. Mannheims Co-Trainer Mike Pellegrims nach der 1. Heimniederlage: "Unsere Jungs haben alles gegeben. Man hat gesehen, was wir im letzten Drittel noch alles kreiert haben... Es ist so, wie es ist. Da müssen wir nicht rumjammern. Kopf hoch und nach vorne gucken." Die Kölner Haie entführen 3 Punkte aus Mannheim dank eines überragenden 2. Drittels und festigen Platz 5 in der Tabelle. Trainer Uwe Krupp: "Wir haben ganz konzentriert begonnen. Wir wussten, dass die heute alles reinwerfen werden. Viel stolz und viel Qualität. Da brauchten wir unser bestes Spiel, um hier bestehen zu können und das ist uns gelungen. Gegen Mannheim musst du deine Torchancen nutzen... Wir haben insgesamt gut gespielt und im letzten Drittel war es klar, dass es dann eng wird... Aber ein Lob an die Mannschaft, die haben heute ein gutes Auswärtsspiel gespielt und wir freuen uns natürlich über die 3 Punkte."

EHC Red Bull München - Augsburger Panther 4:3 Der EHC Red Bull München bezwingt die Augsburger Panther im bayrischen Derby und setzen sich vor Spitzenreiter Mannheim. Münchens Justin Schütz: "Es war definitiv ein schweres Spiel. Wir haben uns mit den Strafen am Ende des 1. Drittels ein bisschen rausgenommen. Im 2. Drittel war es dann besser und im letzten Drittel hatten wir einfach mehr Power und das dann bis zum Ende gut verteidigt." Die Augsburger Panther verkauften sich in München sehr gut, kassierte jedoch zu viele Strafen, die letztendlich ausschlaggebend für die Niederlage waren, so Doppeltorschütze Chad Nehring: "Mir hat gefallen, wie wir die meiste Zeit gespielt haben. Aber wir haben offensichtlich viel zu viele Strafen genommen. Gegen ein gutes Team wie München kostet dich das dann. Aber wir müssen für uns behalten, dass wir ein sehr gutes Spiel gemacht haben." ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice Tigers 7:2 Der ERC Ingolstadt gewinnt das 2. Bayern-Derby des Tages deutlich gegen Nürnberg und lässt den Ice Tigers keinerlei Chance. Emil Quaas: "Wir haben sehr gut angefangen. Wir haben von Anfang an Druck gemacht und einfach gespielt. Dadurch sind wir zu Torchancen gekommen und die Tore sind heute reingegangen." Trotz der Niederlage war Nürnbergs Sportdirektor, Stefan Ustorf, nach dem Spiel nicht unzufrieden, aufgrund von vielen Ausfällen: "Wir wussten natürlich, dass wir dünn besetzt sind. Die sind mit sehr viel Tempo gekommen in den ersten beiden Dritteln. Wir haben dann im letzten Abschnitt versucht, das 3. Drittel zu gewinnen. Wir müssen uns jetzt erholen und wir müssen uns um die Körper kümmern von den Jungs. Wir gehen im Augenblick auf dem Zahnfleisch, aber wir arbeiten daran."

Der 24. Spieltag der PENNY DEL im Überblick: Dienstag, 23.11.2021 Ab 19.15 Uhr: Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters, Grizzlys Wolfsburg - Düsseldorfer EG, Schwenninger Wild Wings - Straubing Tigers, Kölner Haie - Pinguins Bremerhaven Mittwoch, 24.11.2021 Ab 19.15 Uhr: Krefeld Pinguine - Nürnberg Ice Tigers Quelle: MagentaSport (ots)