Neuer: „Deutsche suchen immer das Haar in der Suppe“

Manuel Neuer spricht im SPORT BILD-Interview über die Özil/Gündogan-Debatte und die oftmals kritische Stimmung in seiner Heimat. Auf die Frage, ob sich die Deutschen oft das Leben selbst schwer machen würden, antwortet der Nationaltorwart: „Das denke ich schon: Es ist wohl etwas in der deutschen Mentalität verankert, sich immer Probleme und negative Aspekte zu suchen. Egal, ob vor Olympia oder einem Turnier – immer wird das Haar in der Suppe gesucht.“

Neuer führt weiter aus: „Das ist mir in der Vergangenheit immer wieder aufgefallen: So war es vor der Fußball-WM in Südafrika wie auch in Brasilien, und so ist es Jahr für Jahr beim FC Bayern, wenn wir ins Trainingslager nach Katar fahren. Das sind immer die gleichen Themen, die gesucht werden und zu denen wir uns dann äußern sollen.“ Quelle: SPORT BILD