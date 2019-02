Baumann zum Pizarro-Poker: „Kann nicht versprechen, dass wir ‚Ja‘ sagen“

Am Saisonende läuft der Kontrakt von Werder-Stürmer Claudio Pizarro aus. Im SPORT BILD-Interview erklärt Bremens Geschäftsführer Sport Frank Baumann, dass der Verein dem Peruaner eine Vertragsverlängerung nicht zusagen könne.

„Wenn Claudio entscheiden sollte, ein Jahr dranzuhängen, kann ich nicht versprechen, dass wir automatisch ‚Ja‘ sagen. Zunächst einmal schauen wir – wie in allen Vertragsgesprächen – was das Beste für Werder ist“, sagte er. Die Wahrscheinlichkeit, dass Pizarro in der kommenden Saison weiterhin in Bremen spielt, liegt laut Baumann bei „50 Prozent“.

Quelle: SPORT BILD