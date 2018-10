Ironman-Sieger Lange denkt nicht an Ruhestand

Patrick Lange, Gewinner des Ironman Hawaii, hat trotz seines Erfolgs noch lange nicht vor, zurückzutreten. Er stehe sportlich erst am Anfang seiner Karriere, sagte Lange dem Radiosender HR-Info. "Die Motivation für die nächsten Jahre wird weiterhin beim Ironman Hawaii sein. An Ruhestand ist nicht zu denken." Langes Plan ist, "in die Reihe der ganz großen Athleten mit aufzusteigen". Da habe er mit seinem Sieg einen "ganz guten Schritt" in die richtige Richtung getan, so der Triathlet. "Der größte Faktor ist das Wetter gewesen. Die Windbedingungen, vor allem beim Radfahren, waren überragend."

Zudem sei die Aerodynamik beim Rad und der Kleidung weiter verbessert worden. Diese Kombination habe dazu geführt, dass er am Ende schneller über die Strecke fahren konnte, so der 32-Jährige. Lange benötigte für die 3,8 Kilometer Schwimmen, die 190 Kilometer Radfahren und den Marathonlauf mit 42,195 Kilometern als Erster in über 40 Jahren Ironman Hawaii weniger als acht Stunden. Lange hatte den Ironman nach 2017 zum zweiten Mal hintereinander gewonnen. Quelle: dts Nachrichtenagentur

