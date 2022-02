Basketball easyCredit BBL: Vorletzter Würzburg überrascht gegen Bamberg

ALBA Berlin setzt sich im Topspiel mit 89:77 beim Zweiten Telekom Baskets Bonn durch und beendet das 9. Spiel in den letzten 20 Tagen mit einem "wichtigen Sieg". Die Spieler bekommen nun einen Tag frei von Trainer Israel Gonzalez, was nach Maodo Lo auch dringend notwendig sei: "Wir steigen aus dem Flieger und humpeln alle." Dennoch wirkten die Berliner frischer, sah auch Bonns Top-Scorer Jackson-Cartwright (diesmal 20 Punkte) so: "Die waren heute einfach den Schritt schneller. Die sind über den Court geflogen."

"Guten Flug" auch beim FC Bayern. In Braunschweig setzten sich die Münchner erst in der Overtime mit 91:82 durch. Andreas Obst lobte die Moral des EuroLeague-Teilnehmers, der in dieser Woche alle 3 Partien gewann: "Wir wollten einfach das Spiel nicht verlieren." Kurzes Durchschnaufen für den BBL-Tabellenführer, ehe es dann am Freitag gegen Fenerbahce geht - ab 18.30 Uhr live bei MagentaSport.



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages. Morgen schließt ratiopharm Ulm gegen den Letzten Oldenburg den Spieltag ab - ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport.

Telekom Baskets Bonn - ALBA Berlin 77:89

Der Meister gewinnt das Spitzenspiel gegen Bonn und stehen jetzt mit 24 Punkten aus bislang 17 Spielen auf Platz 6. Head Coach Israel Gonzalez freute sich über einen Sieg nach der EuroLeague-Niederlage in Moskau: "Heute war es ein sehr schwieriges Spiel. Wir hatten eine sehr lange Fahrt gestern und wir haben heute gegen eines der besten Teams in der Liga gespielt. Wir müssen mit dem Sieg sehr glücklich sein." Ob die Spieler jetzt mal einen Tag frei bekommen: "Ich denke ja."

Maodo Lo ergänzte erleichtert: "Das ist sehr gut und wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben. Vor allem bei dem Spielplan in den letzten Wochen mit 9 Spielen in 20 Tagen."

Bis zum 10. Februar ist jetzt spielfrei: "Das wird uns guttun. Wenn ich sehe, dass wir aus dem Flieger steigen und alle humpeln. Das ist tough."

Die Telekom Baskets Bonn müssen den FC Bayern an der Spitze etwas davonziehen lassen, stehen dennoch weiterhin auf Platz 2. Parker Jackson-Cartwright, 20 Punkte & 10 Assists: "Die waren heute einfach den Schritt schneller. Die sind über den Court geflogen. Die haben früh den Ton für das Spiel gesetzt und mit ihrer Physis und Stärke das Spiel gewonnen... Die haben viel gut gemacht und wir waren ein bisschen zu langsam heute."

Die besten Aktionen aus dieser Saison mit Parker Jackson-Cratwright gibt´s hier: https://thinxpool.files.com/f/b63281c88e432fc8

Löwen Braunschweig - FC Bayern München 82:91 OT

Der FC Bayern München verspielt erst eine 12-Punkte-Führung, um dann einen 10-Punkte-Rückstand aufzuholen. In der Overtime dominiert dann das Team von Head Coach Andrea Trinchieri und feiert den 15. Saisonsieg- verteidigt Platz 1. Andreas Obst über das kleine Comeback im letzten Viertel: "Wir wollten einfach das Spiel nicht verlieren. Wir haben eine gute 1. Halbzeit gespielt. In der 2. Halbzeit haben wir dann den Faden verloren. Wir haben dann nochmal ein bisschen Energie draufgeschoben und das Spiel gewonnen. In den letzten Minuten hat jeder nochmal gekämpft und alles gegeben und darauf kommt es auch an."

Deshaun Thomas, 25 Punkte, zum Sieg: "Bei dem Spielplan, den wir haben, ist es immer schwer für uns. Der Trainer hat es gut gemacht und uns Spielern Erholung gegeben... Es war ein gutes Spiel und wir haben den Sieg."

Für die Löwen Braunschweig gab es nach zuletzt 2 Siegen wieder einen kleinen Dämpfer. Dennoch klettert das Team auf Platz 11 in der Tabelle. Owen Klassen zur bitteren Niederlage: "Das sind die frustrierendsten Niederlagen. Wir haben alles gegeben und die Sachen auch fast alle richtig gemacht bis zum Ende des letzten Viertels. Wir haben es dann nur in der Overtime ein bisschen aus der Hand gegeben... Wir haben bis dahin gespielt, als ob wir keine Angst hätten."





s.Oliver Würzburg - Brose Bamberg 90:89

Würzburg gewinnt das fränkische Derby gegen Bamberg in einem mitreißenden und spannenden Spiel knapp und sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Würzburgs Cameron Hunt, 21 Punkte, über den Sieg: "Wir haben dieses Mal komplett zusammengehalten. Es war dieselbe Situation wie gegen Braunschweig und diesmal haben wir gewonnen. Darauf können wir mit Sicherheit aufbauen."

Die Bamberger rutschen durch die Niederlage auf Rang 12 ab. Omar Prewitt, 23 Punkte: "Wir haben denen im 1. Viertel Hoffnung gegeben. Dadurch haben die dann gut gespielt und wir haben es dann nicht mehr wirklich zu Ende spielen können. Das ist eine schlechte Niederlage. Wir müssen uns jetzt wieder neu finden."





FRAPORT Skyliners - MHP RIESEN Ludwigsburg 71:80

Die Frankfurter zeigen eine starke 1. Halbzeit, in der sie sich auch einen 12-Punkte-Vorsprung erspielten. Letztendlich standen die Hessen aber wieder ohne Punkte da. Lukas Wank war reichlich bedient: "Das ist schon sehr bitter, denn ich merke schon, dass wir spielen können. 15. Platz klingt ein bisschen Kacke, aber wir können schon gut spielen eigentlich. Das war gegen Chemnitz letzte Woche genauso."

Für die MHP RIESEN Ludwigsburg bedeutet der Sieg nun 26 Punkte und weiterhin Platz 4 in der Tabelle. Ethan Happ über das Comeback: "Es ist schön, dass wir uns zurückgekämpft haben. Sobald wir wieder unsere Physis zurückhatten, lief es dann auch wieder. Aber es war ein harter Kampf bis zum Ende."

Basketball LIVE bei MagentaSport

Montag, 07.02.2022

easyCredit BBL

Ab 18.45 Uhr: ratiopharm Ulm - EWE Baskets Oldenburg

Dienstag, 08.02.2022

EuroLeague

Ab 18.30 Uhr: Fenerbahce - Real Madrid

Ab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Mailand

Eurocup

Ab 19.15 Uhr: HAMBURG TOWERS - Panevezys

Mittwoch, 09.02.2022

easyCredit BBL

Ab 18.45 Uhr: FRAPORT Skyliners - EWE Baskets Oldenburg

Eurocup

Ab 19.15 Uhr: RATIOPHARM ULM - Ljubljana

Donnerstag, 10.02.2022

EuroLeague

Ab 19.45 Uhr: AS Monaco - Zalgiris Kaunas, ALBA BERLIN - Zenit St. Petersburg, Olympiakos Piräus - Anadolu Efes

Ab 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - ZSKA Moskau

Ab 20.15 Uhr: Mailand - Baskonia

Freitag, 11.02.2022

Ab 16.45 Uhr: UNICS Kasan - Roter Stern Belgrad

Ab 18.30 Uhr: Fenerbahce - FC BAYERN MÜNCHEN

Ab 19.45 Uhr: Villeurbanne - Panathinaikos

Ab 20.30 Uhr: Real Madrid - FC Barcelona

easyCredit BBL

Ab 20.15 Uhr: Hamburg Towers - s.Oliver Würzburg

Quelle: MagentaSport (ots)