CL-Achtelfinale: Neapel gewinnt gegen Frankfurt

Im Achtelfinale der Champions League hat der SSC Neapel im Rückspiel gegen Eintracht Frankfurt 3:0 gewonnen.

Mit einem Gesamtergebnis von 5:0 in Hin- und Rückrunde ziehen die Italiener somit ins Viertelfinale ein. Neapel dominierte die Partie, auch wenn die Hessen sich über weite Strecken ordentlich ins Zeug legten. Letztlich konnte die Eintracht jedoch kaum Torchancen verzeichnen. Victor Osimhen traf gleich zwei Mal für Neapel: Kurz vor der Halbzeitpause und in der 53. Minute. Piotr Zieliński erhöhte in der 64. Minute auf 3:0.



Im parallel stattfindenden Achtelfinal-Rückspiel hat Real Madrid gegen den FC Liverpool 1:0 gewonnen. Wegen des Ergebnisses von 6:2 nach Hin- und Rückspiel steht auch Real Madrid im Viertelfinale.





Quelle: dts Nachrichtenagentur