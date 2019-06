Medien: Fake-Video zum Michael Schumacher Film veröffentlicht

Die deutsche Rennfahrer-Legende Michael Schumacher ist auch nach seinem tragischen Unfall vor über fünf Jahren weiterhin eine Ikone für viele Menschen in Deutschland und in der Welt. Sein Leben sollte verfilmt werden, eine Doku wird im Kino erwartet. Ein Fake-Trailer dazu sorgt jetzt allerdings für einen Eklat, teilt Sputnik mit.

Weiter heißt es auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins: "Ein auf YouTube veröffentlichtes Video sorgt bei Fans von Michael Schumacher für Empörung. Der Clip soll wohl den Trailer zum Film darstellen, ist aber ein Fake.

Die Art, in der dort der deutsche Rennfahrer gezeigt wird, ist für Anhänger des verunglückten deutschen Piloten eine Zumutung. Das Portal „TZ“ bezeichnet es gar als „perfide, fast schon Schumacher-verachtende Täuschung“.

Die Familie des Rennfahrerpiloten behütet nämlich bewusst die sensibelsten Details zum Gesundheitszustand von Schumi. Der Fake-Trailer zeigt nun aber in pietätloser Manier, wie der angebliche Rennfahrer nach seinem Unfall in einem Krankenhaus liegt, danach folgen Sequenzen mit Untersuchungen am Körper – man sieht, wie ein bewegloser Körper von Pflegern in einen Rollstuhl gehoben wird.

Dazu kommen Stimmen aus dem Off, wie „Je näher du dem Tod bist, desto lebendiger fühlst du dich“. Ein Zitat aus dem Formel-1-Film „Rush“.

In den Kommentaren kritisieren die Fans den Trailer heftig – er sei geschmack- und respektlos sowie brutal. Das Ziel des Videos sei reines Clickbaiting, also ein Versuch, durch Klicks das Video viral und finanziell lukrativ zu machen.

Liebe Sputnik-Leser, um diesem Fake-Video keine weiteren Clicks zu generieren, verzichten wir bewusst auf seine Veröffentlichung bei uns auf der Seite. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Einen Originaltrailer zur Schumi-Doku gibt es auch, aber er wurde an Verleihfirmen herausgegeben. Darin sind erste Details des Filmes über das Leben von Michael Schumacher bekannt geworden.

Unter anderem sollen dort Bernie Ecclestone und die Familie des Rekordweltmeisters zu Wort kommen.

So soll sich beispielsweise Schumachers Vater Rolf äußern, der über seinen berühmten Sohn sagt: „Er hat schon als Kind gewusst, was er wollte. Das war kein Wunder, das war Können, was er sich selbst erarbeitet hat.“"

