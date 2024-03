DEL-Playoffs: Münchner ballern zahnlose Grizzlys aus der Halle und "finden die Widerstandsfähigkeit zum richtigen Zeitpunkt"

Der amtierende Meister EHC Red Bull München fegt alle Zweifel aus der Hauptrunde beiseite und gewinnt gegen die Grizzlys Wolfsburg in Runde 2 mit 7:3. Der EHC geht damit 2:0 in Führung und kommt dem Halbfinale einen Schritt näher. Die Grizzlys agieren in der Defensive zahnlos! "Wenn man es mal etwas tiefer analysiert, 13 Gegentore bei 2 Spielen - da ist eben der Hund begraben. Du musst defensiv viel stabiler stehen. Du musst die Kleinigkeiten richtig machen. Es sind viele Baustellen in der eigenen Zone. Das ist das Problem", kritisiert MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner. Doch die Wolfsburger bleiben in Form von Björn Krupp positiv.

"Das Gute ist, dass man 4 Spiele gewinnen muss. Wir sind auf jeden Fall noch drin. Sieben Gegentore sind nicht so geil. Wir greifen wieder an", verspricht Krupp. Münchens Trevor Parkes erklärt den Aufschwung so: "Über die Zeit haben wir gelernt, widerstandsfähig zu sein. Wir finden diese Widerstandsfähigkeit zum richtigen Zeitpunkt." Im ersten Playoff-Heimspiel seit 29 Jahren holen die Schwenninger Wild Wings direkt einen 5:1-Sieg gegen Straubing und gleichen in der Serie aus (1:1). Damit ist klar: Es geht mindestens bis Runde 5 in der Serie der beiden Teams. "Anders als im 1. Spiel haben wir die Turnovers und die Schwenninger die Tore gemacht. Schwenningen war von Anfang an mehr bereit, auf den Körper zu spielen, hart zu spielen. Da haben wir keine Antwort gefunden", analysiert Straubings Co-Trainer Rob Leaks.



Nachfolgend die Stimmen und Höhepunkte vom Dienstag mit Spiel 2 der 2. Playoff-Runde. Weiter geht es am Mittwoch mit Spiel 2 zwischen Ingolstadt und Bremerhaven sowie den Adler Mannheim gegen die Eisbären Berlin - live und exklusiv ab 18.45 Uhr und 19.15 Uhr bei MagentaSport.

EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg 7:3 (Stand Serie 2:0)

1:2; 2:3; 7:3 - Der EHC Red Bull München ist auf Kurs Halbfinale! Die Münchner gewinnen ein umkämpftes Spiel mit 7:3 und erhöhen den Serienstand auf 2:0. Wolfsburg liegt zwar zweimal vorne, kassiert aber auch 2 Doppelschläge. Für die Wolfsburger ist im nächsten Heimspiel ein Sieg fast schon Pflicht, sonst rückt ein Halbfinale in weite Ferne. Alle 10 Treffer im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V0Q2bW5CYmhBeUNrd2Mza1VWeEsvam91dG9uN25Bb2FuK0h1NENGVmJzdz0=

Björn Krupp, Wolfsburg: "Das war nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft haben. Es steht jetzt 0:2 in der Serie. Das Gute ist, dass man 4 Spiele gewinnen muss. Wir sind auf jeden Fall noch drin. Jetzt müssen wir das Spiel abhaken und ein paar Kleinigkeiten beseitigen. Dann geht es am Freitag direkt weiter. (...) Wir müssen positiv bleiben. Sieben Gegentore sind nicht so geil. Wir greifen wieder an." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NmpIMmIxa0FXQzk0eDh6V2xrbFVsUEdIRTVndCt1MGtWNmJ0Qnc5bkM4bz0=

Trevor Parkes, München: "Wir hatten ein sehr komisches Jahr. Über die Zeit haben wir gelernt, widerstandsfähig zu sein. Wir finden diese Widerstandsfähigkeit zum richtigen Zeitpunkt. Wann auch immer sie ein oder zwei Tore schießen, kommen wir immer wieder zurück. Damit müssen wir unbedingt weitermachen. (...) Wir glauben einfach an uns selbst. Jeder glaubt an den anderen. Wir haben viele Spieler, die den Titel bereits gewonnen haben. Die wissen, was es dafür braucht." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SG9wYUYwRE5hUWxMb21HVXNLbVdkUDl0Tzh5UU1aMTdwc3pqOXFuSEVWWT0=

MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner: "Zum einen kann ich die Aussagen von Björn Krupp verstehen. Er ist der Spieler der Grizzlys Wolfsburg. Er muss positiv bleiben, denn es ist ja noch nichts vorbei. Das ist auch klar. Aber, wenn man es mal etwas tiefer analysiert, 13 Gegentore bei 2 Spielen - da ist eben der Hund begraben. Du musst defensiv viel stabiler stehen. Du musst die Kleinigkeiten richtig machen. Es sind viele Baustellen in der eigenen Zone. Das ist das Problem. Wolfsburg war in den letzten Jahren bekannt für eine unglaublich starke Defensiv-Arbeit. Da muss Wolfsburg definitiv dran arbeiten."

Schwenninger Wild Wings - Straubing Tigers 5:1 (Stand Serie 1:1)

Schwenningen gewinnt deutlich gegen Straubing und gleicht die Serie wieder aus. Dabei hilft auch der frühe Doppelschlag nach 16 Sekunden und 1:17 Minuten. Damit steht fest, dass die Serie bis mindestens in die 5. Runde geht. Alle Treffer im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZlhYVWgrV0hxTDNhZ0NGdDBiRlZGY3c5U1VRSXpBb3g2WVJCZ0tqNlQvbz0=

Rob Leask, Co-Trainer Straubing: "Anders als im 1. Spiel haben wir die Turnovers und die Schwenninger die Tore gemacht. Schwenningen war von Anfang an mehr bereit, auf den Körper zu spielen, hart zu spielen. Da haben wir keine Antwort gefunden. Das müssen wir im nächsten Spiel besser machen."

Tyler Spink, Torschütze Schwenningen: "Das war ein wichtiger Heimsieg für uns. Das wird eine gute Serie. Sie sind stark zuhause, wir sind stark zuhause... Es wird auf die Kleinigkeiten ankommen."

