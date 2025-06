Russell feiert in Kanada ersten Mercedes-Sieg des Jahres

George Russell hat das Formel-1-Rennen in Kanada gewonnen und damit den ersten Mercedes-Sieg seit Las Vegas 2024 eingefahren.

In einem spannenden Rennen auf dem Circuit Gilles-Villeneuve setzte sich Russell gegen Red-Bull-Pilot Max Verstappen durch, der auf dem zweiten Platz landete. Russells Teamkollege Andrea Kimi Antonelli erreichte sein erstes Formel-1-Podium und belegte den dritten Platz.



Das Rennen war geprägt von mehreren Boxenstopps und einem Safety-Car-Einsatz. Lando Norris und Oscar Piastri von McLaren lieferten sich kurz vor Rennende ein intensives Duell, das in einem Unfall endete, bei dem Norris ausschied. Piastri konnte das Rennen fortsetzen und erreichte den vierten Platz. Die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz belegten die Plätze fünf und sechs, während Fernando Alonso, Nico Hülkenberg und Esteban Ocon ebenfalls in die Punkte fuhren.



Piastri konnte durch den Ausfall von Norris seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft weiter ausbauen. Trotz der Hitze und der anspruchsvollen Bedingungen auf der Strecke gelang es Russell, die schnellste Runde des Rennens zu fahren und seinen Vorsprung auf Verstappen zu verteidigen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur