2. Bundesliga: Sandhausen gewinnt in Karlsruhe

Im Nachholspiel der 2. Bundesliga ist dem SV Sandhausen ein wichtiger 2:0-Auswärtssieg in Karlsruhe gelungen.

Mit dem Sieg setzt sich das Team von Alois Schwartz nun drei Punkte von dem Abstiegs-Relegationsplatz ab. Sandhausen begann in Karlsruhe stark, nach zehn Minuten hatten die Gäste gleich mehrere Gelegenheiten, um früh in Führung zu gehen. Karlsruhe brauchte etwas, fand dann aber immer besser ins Spiel. Von den Gästen kam bis zum Ende der ersten Halbzeit nichts mehr, dann erzielte Sandhausen nach einer langgezogenen Freistoßflanke durch Testroets Kopfball das schmeichelhafte 1:0. Im zweiten Durchgang blieb der SVS dann aber dran, setzte Karlsruhe unter Druck und verbuchte auch die besseren Torchancen. Karlsruhe blieb über weite Strecken des Spiels zu ideenlos und sorgte durch Gondorfs Eigentor in der Schlussphase dann selbst für die Entscheidung (85.).

Quelle: dts Nachrichtenagentur