Conference League: Heidenheim schlägt Kopenhagen im Hinspiel

In den Playoffs der Conference League hat der FC Heidenheim gegen den FC Kopenhagen im Hinspiel mit 2:1 gewonnen.

Kopenhagen dominierte das Spiel zunächst klar. Jordan Larsson brachte die Dänen in der 1. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Der Ausgleich gelang Thomas Keller in der 59. Minute, woraufhin die Partie ausgeglichener wurde. In der 85. Minute erhöhte Tim Siersleben für Heidenheim auf 2:1. Die Rückrunde ist für den 20. Februar geplant.



Die weiteren Ergebnisse: TSC Backa Topola - Jagiellonia Bialystok 1:3; Molde FK - Shamrock Rovers 0:1; NK Celje - APOEL Nikosia 2:2; Vikingur Reykjavik - Panathinaikos 2:1; Omnia Nikosia - Paphos FC 1:1; Borac Banja Luka - Olimpija Ljubljana 1:0; KAA Gent - Betis Sevilla 0:3.

Quelle: dts Nachrichtenagentur