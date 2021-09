Mario Gomez vergleicht BVB-Star Haaland mit Cristiano Ronaldo

Ex-Nationalspieler Mario Gomez vergleicht den BVB-Stürmer Erling Haaland mit Weltstar Cristiano Ronaldo. "Er wird nicht aufzuhalten sein", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Von der Professionalität und vom Willen her sei der Norweger von außen betrachtet mit Ronaldo vergleichbar. "Dieses Gesamtpaket, das Haaland in so jungen Jahren zu bieten hat, wird es in der kommenden Zeit so schnell nicht noch einmal geben. Da ist er absolut einzigartig", so Gomez.

Vom Potenzial her, seiner Energie, seinem Willen, werde der Dortmunder Stürmer "das Ding rocken". Mit Blick auf die Nationalmannschaft sieht Gomez kein Stürmer-Problem: "Es gab auch früher Teams, die ohne Mittelstürmer gespielt haben, und das wird auch so bleiben. Unterschiedliche Philosophien von Trainern und Mannschaften wird es immer geben." Der Mittelstürmer werde allerdings nicht aussterben, denn es gehe im Fußball darum, Tore zu erzielen, sagte der ehemalige Bayern-Profi. Quelle: dts Nachrichtenagentur