VfB Stuttgart verlängert Vertrag mit Josha Vagnoman bis 2028

Freigeschaltet am 01.09.2025 um 06:34 durch Sanjo Babić
Josha Vagnoman (2022)
Josha Vagnoman (2022)

Foto: Jeollo von VfB-exklusiv.de
Lizenz: GFDL
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Außenbahnspieler Josha Vagnoman vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Das teilte der Bundesligist am Sonntag mit. Der neue Vertrag des 24-Jährigen läuft nun bis zum 30. Juni 2028.

Vagnoman war im Sommer 2022 vom Hamburger SV zum VfB gewechselt und hat sich seitdem zu einer festen Größe im Team entwickelt. In seiner bisherigen Zeit beim Verein bestritt er 88 Pflichtspiele, in denen ihm sieben Tore und neun Vorlagen gelangen. Mit dem VfB gewann er in der vergangenen Saison den DFB-Pokal.

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth hob die Bedeutung des vielseitig einsetzbaren Spielers hervor: "Er kann neben seiner angestammten Position auf der rechten Außenbahn auch auf der linken Seite eingesetzt werden, das macht ihn, zusätzlich zu seinen fußballerischen Fähigkeiten, zu einem wertvollen Bestandteil unseres Kaders."

Quelle: dts Nachrichtenagentur


