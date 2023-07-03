Verletzungs-Schock! Bayern-Star weinend vom Platz

Die Bayern-Frauen gehen beim FC Barcelona 1:7 unter. Bitterer als das Ergebnis: Carolin Simon verletzt sich vor der Pause am Oberschenkel und muss unter Tränen runter – nach ihrer Kreuzband-Historie ein besonders harter Moment.

Sportlich zeigt das Spiel die Kluft in Tempo und Pressingresistenz: Barca dominiert erste Kontakte und Halbräume, Bayern verliert Staffelung und Zugriff. Einzelne Konter entlasten, reichen aber nicht gegen die Pass- und Positionsmaschine der Katalaninnen.

Für Simon geht es nun um Diagnostik, Heilungszeit und Kaderplanung. Eine längere Pause würde Automatismen auf links schwächen – und die Rotation in Abwehr und Aufbau erzwingen. Psychologisch gilt: Erst Stabilität sichern, dann Rhythmus zurückerarbeiten.

Quelle: ExtremNews



