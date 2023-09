3. Liga: Dresden besiegt Ingolstadt, aber einmal Rot wirkt nach

Hart erkämpftes 2:0 für Dresden trotz Überzahl gegen Ingolstadt, Dynamo bleibt Spitzenreiter. So viel zum Sportlichen. Viel Ärger gab´s um die Schlüsselszene: Ingolstadts Lukas Fröde kassiert wegen angeblichen Nachtretens gegen Kutschke glatt Rot (41.). Eine Szene, die der FCI-Kapitän so kommentierte: "Uns ist heute eine riesengroße Ungerechtigkeit widerfahren." Fröde kritisierte Stefan Kutschke, weil er die Fehlentscheidung nicht beim Schiedsrichter Oldhafer hinterlegte: "Ich denke, die Möglichkeit hätte es gegeben. Es ist extrem viel Druck da und man will natürlich das Spiel gewinnen. Dann ist einem oftmals jeder Vorteil recht. In so einem Moment fehlt einem der Weitblick."

Rumms 1. Der Dynamo Kapitän Kutschke kontert: "Das war jetzt keine Rote Karte, zumindest habe ich dieses Nachtreten nicht so empfunden, ganz ehrlich. Aber ich soll einen Spieler dafür belohnen, dass er mich eine Minute lang durchbeleidigt. Da sehe ich nicht ein." Rumms 2. Nochmal rumms: Ex-Löwe Marcel Bär ist der entscheidende Spieler beim 2:1-Sieg von Erzgebirge beim TSV 1860 München, der die 3. Pleite in Folge kassiert. Aues Stärke, Spiele spät zu entscheiden, erklärt Trainer Pavel Dotchev mit einer Zermürbungstaktik: "Wir müssen sozusagen den Gegner weichklopfen, um sie zu schlagen." Aufsteiger Haching bleibt ungeschlagen, Mannheim kann auswärts noch siegen, Essen schafft vor der Länderspiel-Pause einen Doppelsieg.



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Stimmen vom 5. Spieltag am Samstag. Auch morgen gibt es wieder 3 Spiele in der 3. Liga. Unter anderem kommt es zum Duell zwischen dem Halleschen FC und SV Sandhausen- ab 13.15 Uhr live bei MagentaSport. Ab 19.15 Uhr gastiert Absteiger Bielefeld auf die starken Kölner.

Dynamo Dresden - FC Ingolstadt 2:0

Der FCI läuft über 80 Minuten dem Rückstand hinterher, kann mit viel Glück vielleicht noch das 1:1 machen. Aber davor: Dominanz von Dynamo, auch schon vor dem umstrittenen Platzverweis für Ingolstadts Kapitän Lukas Fröde wegen Nachtretens. Schiedsrichter Oldhafer verließ sich dabei auf die Aussage seines Assistenten. Manuel Schäffler trifft beim 2:0 erstmals seit Oktober 2022 wieder. Sein 70 Tor in der 3. Liga. Nach dem Spiel gab´s noch ein Wortgefecht zwischen den beiden Kapitänen, die sich schon zuvor auf dem Platz beharkt hatten.

Fröde contra Kutschke: "Jeder Vorteil ist recht" vs "eine Minute durchbeleidigt"

Teil 1 - "Uns ist heute eine riesengroße Ungerechtigkeit widerfahren", sagt der "Rotsünder" Lukas Fröde: "Ich mache gar nichts. Die ganze Aggression geht in der Situation von meinem Kollegen Stefan Kutschke aus. Der Linienrichter hat wohl Nachttreten gesehen. Man sieht´s ganz genau, dass ich meine Füße überhaupt nicht bewege und er beim Aufstehen einfach hängenbleibt. Und hinterher auch noch die Konfrontation sucht. Das extrem bitter für uns. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und es wäre einiges drin gewesen......Im Leben ist es oft so, dass es die Falschen trifft."

Fröde über Kutschke und die Frage, ob der Dynamo-Kapitän die dubiose Szene hätte auflösen können: "Ich denke, die Möglichkeit hätte es gegeben. Ich will das jetzt nicht so bewerten. Es ist natürlich auch schwierig. Man spielt ein Spiel vor ganz vielen Leuten. Es ist extrem viel Druck da und man will natürlich das Spiel gewinnen. Dann ist einem oftmals jeder Vorteil recht....In so einem Moment fehlt einem der Weitblick."

Der Link: clipro.tv/player?publishJobID=Tk1SYmE2d1QxUnZFT3FySkZUWkpmc29KQjlTK2xMTGpiOWhVWkRzZlRYdz0=

Teil 2 - "Wenn das normal abläuft, bin ich der Letzte, der irgendwas sagt - so nicht", findet Stefan Kutschke und kritisiert Fröde: "Ich haben den Schiedsrichter gefragt, für was er die Rote Karte gegeben hat - für Nachtreten. Wenn danach alles normal abläuft, ohne irgendwelche Beleidigungen, habe ich kein Problem damit, dem Schiedsrichter zu sagen: komm - wir spielen weiter mit 11 gegen 11. Aber alles, was danach kam, auf dem Weg zum Strafraum zurück, da muss er ich an die eigene Nase fassen, ob das alles dann immer noch so normal ist, wenn´s dann irgendwann mal über die Stränge schlägt. Das war jetzt keine Rote Karte, zumindest habe ich dieses Nachtreten nicht so empfunden, ganz ehrlich. Aber ich soll einen Spieler dafür belohnen, dass er mich eine Minute lang durchbeleidigt. Das sehe ich nicht ein. ....Die Entscheidung trifft der Schiedsrichter. Er hat sich das in der Pause auch nochmal angesehen. Er hat gesagt: es war ein Nachtreten....Ich habe ihm (Fröde) danach auch noch mal gesagt. Frag den Schiedsrichter, was ich ihm gesagt habe und überlege dir deine Worte dann danach."

Der Link zum Kutschke Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Q1g1dUQ5Q1hFd0p6MDRPcEErUTd0eDFZRXVCMlFMZ2dWNnFTQUEvZXVjST0=

Anfang contra Köllner: "Hundertprozentige nicht genutzt" vs "Rote Karte sorgt für Niederlage"

Dresdens Trainer Markus Anfang wechselte die beiden Torschützen ein, zum Sieg und der weiteren Tabellenführung: "Wir hätten es uns leichter machen können. Wir hätten nur eine von den 2 Hundertprozentigen reinmachen können. Dann wären wir noch besser im Spiel gewesen. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und zu Recht auch gewonnen."

Den Platzverweis habe Anfang "gar nicht" wahrgenommen. "Entscheidend war für mich, dass wir die Chancen nicht genutzt haben in der 1. Halbzeit. Wenn wir die gemacht hätten, wären wir sowieso auf der Siegerseite gewesen."

Das gesamte Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZnNka1lyNHY0dFdvMkFoMHNuNEVoNFMzNy9BTHBVS3lud2JHZnpuUE4vTT0=

Ingolstadts Trainer Michael Köllner zur Schlüsselszene, dem Platzverweis: "Eine klare Fehlentscheidung, wenn man sich die Bilder anschaut, aber auch im Spiel. Im ganzen Stadion hat das nur ein Einziger so gesehen. Das ist eigentlich Elfmeter für uns - Kutschke reißt unseren Käptn runter. Auf einmal hebt der Assistent, der sehr weit weg war, die Fahne. Und auf einmal gibt´s die Rote Karte. ...Wir haben uns leider für die kämpferisch starke Leistung nicht belohnen können.....Die Rote Karte hat schon dafür gesorgt, dass wir hier das Spiel verlieren. Am Ende kann´s uns passieren, dass Lukas Fröde noch ein Spiel zuschauen muss - also haben wir einen doppelten Schaden mit dem Spiel."

Das gesamte Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Y1BDRmRwY09oU3ZMYUhONjBpZVJsWjArdlhGUEt3aEt1NHFtM2thZDNrWT0=

TSV 1860 München - Erzgebirge Aue 1:2

Die Löwen führen lange, kassieren aber die 3. Niederlage in Folge, Erzgebirge Aue dreht das Spiel gegen den TSV 1860 München in den letzten 10 Minuten. Aue springt durch den Sieg auf Tabellenplatz 2. Der Ex-Löwe Marcel Bär trifft zum Ausgleich und legt den Siegtreffer vor. Wieder ein Last Minute-Sieg für Aue.

Kurios - Münchens Trainer Maurizio Jacobacci ist trotz der 3. Niederlage mit der Leistung seiner Mannschaft erneut zufrieden: "Das schmälert nicht die Leistung des Teams, die eigentlich eine sehr gute Partie gespielt haben. Ich glaube nicht, dass sie verdient hatte, zu verlieren."

Die Niederlage schmerzt ihn trotzdem: "Es fehlt vielleicht ein wenig diese Entschlossenheit und das Quäntchen Glück natürlich. Dann geht's wieder auf 2:0 und dann ist das Spiel eigentlich durch. Aber das ist nicht passiert und dann hat uns Aue grausam bestraft."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dUZpUHhjUHJPQURrNUdiRTc1SFRlN2ZmR0tROGlBQjhzQVhDV3kzNjBQST0=

Münchens Torwart Marco Hiller auf die Frage, wie die Stimmung durch die Niederlage entwickeln könnte: "Es ist ja jedes Jahr irgendwie das Gleiche. Letztes Jahr war's genau das Gleiche. Da war es noch schlimmer. Da waren es 6 Siege am Anfang. Ich bin's gewohnt und ich denk die Mannschaft weiß damit auch umzugehen. Also die Fans, man hat's gesehen, haben uns immer noch gefeiert. Klar, die Stimmung ist natürlich nicht top, aber wir wissen das die Fans hinter uns stehen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eHh2SkM0enJJdGZJczJRbnEyWkdnZzhvNmR5WDJhTXk3ek9mZDBFU1lzcz0=

Aues Trainer Pavel Dotchev: "Das Ergebnis ist für mich wichtig, aber die Art und Weise ist viel, viel wichtiger." Für Ihn ist nicht überraschend, dass seine Mannschaft aktuell viele Spiele spät dreht: "Wenn du fit bist, dann hast du auch mentale Stärke, dann bist du auch mental stabil. Was für mich entscheidend ist, ist ganz klar unsere Spielweise. Viele Mannschaften müssen gegen uns brutal gegen den Ball arbeiten. Und wir müssen geduldig bleiben. Wir müssen sozusagen den Gegner weichklopfen, um sie zu schlagen."

Das gesamte Interview: https://clipro.tv/player?publishJobID=Q2ZoeXFLL25TUkZtTVUzVnBDWVRoR3IreFg1OFRGVmNBSTltS2FDU29Lcz0=

Aues Stürmer Marcel Bär, Ex-Löwe, erklärt den Unterschied in der Schlussphase: "Ab der 70. Minute hatte ich das Gefühl, dass die Löwen ein bisschen platt waren und wir immer mehr Räume hatten."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TXdad2hnVGoxVFRiTzlOTkZFN1J1bjJnOEJnc2dLWmJTSVJ3M2kzNkZtND0=

Preußen Münster - SV Waldhof Mannheim 1:3

Mannheims Kurve zeigt nach oben: endlich wieder ein Auswärtssieg! Münsters Trainer Sascha Hildmann ist nach der erneuten Pleite erst mal froh um die Länderspielpause. "Wir zahlen gerade unheimlich viel Lehrgeld. Wir spielen von Niveau gut mit. Aber in den entscheidenden Momenten treffen wir die falschen Entscheidungen " Münsters Trainer Sascha Hildmann über gute Leistungen, die nicht zum Erfolg führen: "Du kannst es eigentlich nicht mehr hören... Jetzt musst du es eben schaffen, dich dann auch mal für diesen extrem Aufwand, den du betreibst, auch mal zu belohnen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bkRiUEZZdWFHUHJBQXpPbUpBYUExcE9vVWw1dW9SV1ZJTll1NXlwNnY3cz0=

Mannheims Trainer Rüdiger Rehm will der 1. Auswärtssieg genießen: "Wir haben das Spiel von der Bank aus entschieden. Kompliment an meine Mannschaft, dass wir widerstandsfähig und erfolgreich geblieben sind. Wir sind nach dem Anschlusstreffer nicht umgefallen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZWF4cTNaTnZieXJVM00zaFNyR2hGc2EwTUNUOFQwWG1oaklUWG81UnVKRT0=

SC Freiburg II - Rot-Weiß Essen 0:2

Nach der Niederlage gegen Essen bleiben die Freiburger, letzte Saison Vizemeister, zumindest bis zum nächsten Spieltag Tabellenletzter. Essen verschafft sich mit dem Doppelsieg Luft. In der Länderspiel-Pause. Freiburgs Trainer Thomas Stamm war nach dem Spiel bedient: "Ich finde wir haben eigentlich bis zum 1:0 die klareren Chancen. Essen hatte in der ersten Halbzeit gar nichts. Wir haben das gut weg verteidigt. Wir haben viel Ballbesitz. Wir sind ungenau - sehr, sehr ungenau. Das ist sicherlich auch ein Punkt, dass wir nicht die glasklaren Chancen haben."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OE85TUliTE1hVnJVR0NzZjlxb2ZsbHN5M3NaVHczR1lkS2dzWkhBdkJhST0=

Essens Trainer Christoph Dabrowski: "Die Freiburger waren heute in der ersten Halbzeit total ebenbürtig, total auf Augenhöhe. War ein sehr offenes Spiel, aber ohne die großen Chancen. Wir immer wieder mit Nadelstich, aber dieser letzte Tick hat gefehlt. Ich glaube in der zweiten Halbzeit wollten wir es ein Tick mehr."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RnExemJnOG5Mb2hLQTVXVmtEby9XUE1Gb0Z5TGxGK21tOCswZG0rM3hOYz0=

Essens Siegtorschütze Cedric Harenbrock: "Wir saßen in der Halbzeit und haben eigentlich gewusst: Boah, heute Männer geht es nur über den Kampf! Bei den Temperaturen - brutal anstrengende 1. Halbzeit."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VVBJNFlVdlJvQ1lnbGdQVU9uaE8xYXlEQVJ6N3hWYnNLSkI3UTNwenh3Zz0=

SSV Ulm - VfB Lübeck 3:0

Im Aufsteigerduell fügt der SSV Ulm dem VfB Lübeck die erste Niederlage der Saison zu. Und dabei treffen zum ersten Mal in dieser Saison auch die Stümer für Ulm.

Ulms Trainer Thomas Wörle: "Wir haben natürlich ein paar Chancen gehabt heute auch, um das Spiel viel früher in unsere Richtung zu bringen. Gerade der Elfmeter zu Beginn." Er ist besonders stolz darauf, wie seine Mannschaft mit vergebenen Chancen umgeht: "Wir sind mental stabil geblieben. Wir sind drangeblieben, haben unglaublichen Willen gezeigt. Und dann auch verdient die Tore hinten raus gemacht."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Ukk2a1dONWxneWtyMW9qWjdzeHc3amJoV1I0WUJhUVlXbGdUT2tXK2twdz0=

Lübecks Trainer Lukas Pfeiffer: "Ich glaube wir haben uns vor dem Spiel hier noch unterhalten über defensive Stabilität. Und dann muss man einfach mal anerkennen, dass wir heute sehr, sehr viel zugelassen haben. Schon 1. Halbzeit mit dem Elfmeter und mit 1, 2 freistehenden Abschlüssen in der Box. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass es mit 0:0 in die Pause geht. Ich finde, dass wir dann nach der Pause ein offenes Spielchen haben - zumindest mal bis zum Tor. Da hatten wir auch unsere Aktionen. Aber gerade hinten raus bricht uns das voll weg."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d2tVWWdMditQQUNrdVNQYkU2bVMxYmxDQjllbmVWa2VFdXBKNE9sUFc0VT0=

SC Verl - SpVgg Unterhaching 0:0

Auch an Spieltag 5 bleibt der Aufsteiger aus Unterhaching ungeschlagen in der 3. Liga. Für Trainer Marc Unterberg ist jeder Punkt "Gold wert." Verl kann nach den Niederlagen zum Saisonstart 2 Spiele lang ungeschlagen bleiben.

Verls Trainer Alexander Ende: "Ich glaube, wenn man sich nachher die Highlights nochmal anschaut, dass wir die dickeren Chancen hatten. Gerade in der ersten Halbzeit. Hinten heraus muss man sagen, dass Unterhaching das Spiel dann ganz einfach gestaltet hat. Jeden Ball vom Torwart nach vorne gespielt hat."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ODRqYXdzelhMRXZhZFJlM09rY1UyQ29FZU05bDZRQ0ZFTmVDR0puOUVZaz0=

Unterhachings Trainer Marc Unterberger: "Verl hat ein richtig gutes Selbstverständnis. Trotz dem Saisonauftakt, die wissen, wo sie gut sind. Das finde ich haben sie über weite Strecken auch gezeigt. Wir haben in einige Aktionen dann nicht so den Zugriff bekommen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dnhid3Z5bEZhUzhsOEpuZG4zNmNkQjI1ajNNR2oxLzBRalFJblVLclBYYz0=

1.FC Saarbrücken - Borussia Dortmund II 2:0

Saarbrücken schlug im Freitagstopspiel die Nachwuchsmannschaft aus Dortmund. Besonders auf die Defensive ist Trainer Rüdiger Ziehl stolz: "Was die 3er-Kette auch weg verteidigt hat, war einfach richtig gut." Durch den Sieg kann sich Saarbrücken in der Spitzengruppe der Liga etablieren.

Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl freut vor allem, dass seine Mannschaft kein Gegentor bekommen hat: "Was einfach richtig gut war, war dass die Einwechselspieler direkt da waren. Ich glaube es war was gerade die Defensive anbelangt eine schwierige Aufgabe und da hat sich jeder mit eingebracht."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d2dWb3B1Q1VzV2p1cGtmc21hUmF1NEFrajVONDhyZStEV25QMER1bTFCMD0=

Dortmunds Trainer Jan Zimmermann ist trotz der Niederlage mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: "Wir haben das Spiel dominiert. Wir haben uns super Situation kreiert und bringen sie dann nicht gut zu Ende, nicht zielstrebig zu Ende. Das ist halt ein Prozess."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Mzc3R1dRa3A3VHgyQ0RqQXNheGIzNERDZEhjekxnb3RFelc0NElDUm14TT0=

Fußball live bei MagentaSport:

Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport - 5. Spieltag

Sonntag, 03. September 2023

Ab 13.15 Uhr: Hallescher FC - SV Sandhausen

Ab 16.15 Uhr: Jahn Regensburg - MSV Duisburg

Ab 19.15 Uhr: Viktoria Köln - Arminia Bielefeld

SC Freiburg II - Rot-Weiß Essen

