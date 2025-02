2. Bundesliga: KSC holt nach Rückstand noch Punkt in Elversberg

Zum Auftakt des 20. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga hat der Karlsruher SC bei der SV Elversberg 2:2 unentschieden gespielt. In einer weitgehend ausgeglichenen ersten Halbzeit gingen die Saarländer zum oft zitierten "psychologisch günstigen Zeitpunkt" in Führung.

Eine Minute vor dem Pausenpfiff stellte Lukas Petkov auf 1:0. Und auch aus der Kabine kam die SVE äußerst erfolgreich. In der 50. Minute erhöhte Carlo Sickinger vom Punkt. Zuvor hatte Marcel Beifus Luca Schnellbacher im Strafraum gefoult.

Anschließend wirkte der KSC zunächst vom doppelten Rückschlag geschockt. Mit zunehmender Spieldauer fingen sich die Badener jedoch und erzielten in der 75. Minute den Anschlusstreffer durch Marvin Wanitzek. Der Topscorer besorgte auch wenige Minuten vor Schluss den Ausgleich.

Am nächsten Spieltag gastieren die Elversberger am Böllenfalltor in Darmstadt. Der KSC empfängt Eintracht Braunschweig.

Im Parallelspiel schlug der 1. FC Nürnberg den SV Darmstadt 98 mit 1:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur