1. Bundesliga: FC-Youngster schockt Hoffenheim! Köln klaut die Punkte in Sinsheim

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 06:36 durch Sanjo Babić
Logo der Fußball-Bundesliga seit 2010

Die Deutsche Fußball Liga listet das Freitagsspiel des 6. Spieltags mit einem 1:0-Auswärtssieg des 1. FC Köln bei der TSG Hoffenheim. Das belegen übereinstimmend der Bundesliga-Liveticker, fussballdaten.de sowie sport.de.

Der 1. FC Köln hat den 6. Bundesliga-Spieltag mit einem wichtigen Auswärtsdreier eröffnet. Beim 0:1 in Sinsheim genügte den Gästen eine frühe, starke Einzelaktion des 19-jährigen Said El Mala, der in der 16. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Köln verteidigte die Führung anschließend leidenschaftlich und profitierte mehrmals von starken Paraden von Marvin Schwäbe. Hoffenheim drängte besonders nach der Pause auf den Ausgleich, fand gegen den kompakten Block des FC aber zu selten in den Rücken der Abwehr.

Mit dem Sieg verschafft sich Köln im dicht gedrängten Mittelfeld der Tabelle etwas Luft und bestätigt den positiven Trend der vergangenen Wochen. Hoffenheim verpasst es hingegen, den eigenen Saisonstart weiter zu veredeln und muss die erste Heimpleite seit Ende August verdauen. Trainerteams und Spieler beider Seiten verwiesen nach Abpfiff auf die Konsequenz im Strafraum als spielentscheidenden Unterschied.

Ergebnis (03.10.2025):

TSG Hoffenheim – 1. FC Köln 0:1 (0:1) – Torschütze: El Mala (16.).

Quelle: ExtremNews


