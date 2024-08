DFB-Pokal: Alle Favoriten setzen sich durch

In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals haben sich auch am Samstagnachmittag alle Favoriten durchgesetzt. Der SC Freiburg gewann klar beim VfL Osnabrück mit 4:0. Osnabrück zeigte zumindest in der ersten halben Stunde gute Offensivaktionen, ein Ehrentreffer wäre schließlich verdient gewesen, blieb für den Drittligisten aber aus.

Heidenheim gewann ebenfalls 4:0 gegen den FC 08 Villingen, Kaiserslautern gewann gegen Ingolstadt 2:1, Schalke gegen den VfR Aalen 2:0 und Union Berlin - mit einer sehe schwachen Leistung und daher glücklich - mit 1:0 gegen den Greifswalder FC. In der Partie Rot-Weiß Essen gegen RB Leipzig war der Underdog sogar in Führung gegangen, schließlich gewannen die Leipziger aber doch klar mit 4:1. Quelle: dts Nachrichtenagentur