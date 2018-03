1. Bundesliga: Stuttgart gewinnt in Freiburg

Zum Auftakt des 27. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Stuttgart in Freiburg mit 2:1 gewonnen und damit seine Erfolgsserie fortgesetzt.

Mario Gomez besorgte die beiden Siegtreffer in der 4. und 75. Minuten. Die erste Halbzeit hatte der Sportclub komplett verschlafen, in der zweiten Hälfte war es dann eine Partie auf Augenhöhe. Dementsprechend fiel auch der Treffer zum vorübergehenden Ausgleich durch Freiburgs Nils Petersen in der 53. Minute - bevor die Leistung dann wieder deutlich nachließ.

Freiburg ist damit auf Platz 14, Stuttgart klettert auf Platz acht.

