1. Bundesliga: Bremen gewinnt gegen Wolfsburg

Zum Auftakt des 7. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg mit 2:0 gewonnen.

Davy Klaassen schoss Werder in der 35. Minute in Führung, Johannes Eggestein legte erst in der 86. Minute nach. Wolfsburg hatte eigentlich gut mitgehalten, konnte aber vor dem gegnerischen Tor nicht gefährlich genug werden.



Damit rückt Bremen vorerst auf den zweiten Tabellenplatz vor und ist mindestens bis Samstagnachmittag punktgleich mit dem BVB - und einen Punkt vor den Bayern.

Quelle: dts Nachrichtenagentur