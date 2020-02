MagentaSport zeigt alle Eishockey-Länderspiele vor der WM kostenfrei und ohne Registrierung

MagentaSport zeigt alle Eishockey Länderspiele im Vorfeld der IIHF Eishockey Weltmeisterschaft kostenlos und ohne Registrierung. Der mehrfache deutsche Meister und Nationalspieler Christoph Ullmann von den Augsburger Panthern wird das erste Spiel am 6. Februar als Experte begleiten. Kommentator ist Basti Schwele.

Den Auftakt der Länderspiele bestreitet das deutsche U25 Top Team Peking im Nachbarschaftsduell in der Schweiz. Hier findet vom 8.- 24. Mai 2020 auch die Weltmeisterschaft statt. Es folgen eine Reihe von Spielen der Nationalmannschaft gegen die Slowakei, Tschechien und Weissrussland im Wettbewerb EuroHockeyChallenge. Am 5. Mai steht in Mannheim das letzte offizielle Länderspiel vor der WM gegen die USA auf dem Programm. Hier werden je nach Verlauf der Saison in den USA auch deutsche NHL-Stars zum Team stoßen.

„Für die MagentaSport Eishockey-Fans bieten wir erneut eine hochinteressante Ergänzung zu unserem DEL-Angebot. Sie können unter anderem live verfolgen, wer sich vom jungen Perspektivteam für Peking vielleicht noch in den WM-Kader spielen kann“, so Dr. Henning Stiegenroth, Leiter Content & Sponsoring Telekom Deutschland GmbH.

Auch der DEB zeigt sich erfreut über den Service für die Eishockey-Fans. „Wir freuen uns, dass unser Partner MagentaSport alle unsere insgesamt neun Spiele bis zur 2020 IIHF Eishockey Weltmeisterschaft kostenfrei überträgt“, so DEB-Präsident Franz Reindl, „Wir fühlen uns und unseren Sport bei unseren TV-Partnern bestens aufgehoben und können so den vielen Eishockey-Fans in Deutschland alle Spiele der Nationalmannschaft bestmöglich präsentieren“, so Franz Reindl weiter.

Die Spiele in der Übersicht

6. Februar Schweiz-U25 Top Team Peking

7. Februar Schweiz-U25 Top Team Peking

8. April Slowakei-Deutschland

9. April Slowakei-Deutschland

16. April Deutschland-Tschechien

18. April Deutschland-Tschechien

23. April Deutschland-Weissrussland

25. April Deutschland-Weissrussland

5. Mai Deutschland-USA

Quelle: Deutsche Telekom AG