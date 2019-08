ARD-Experte Thomas Broich: "Gute Trainer sind auch gute Geschichtenerzähler"

Der ehemalige Fußballprofi Thomas Broich ist überzeugt davon, dass "alle guten Trainer auch gute Geschichtenerzähler sind. Charismatisch. In Teilen stur". Das sagte der 38-Jährige der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Broich, der zuletzt sieben Jahre lang beim australischen Erstligisten Brisbane Roar spielte, arbeitet derzeit an seiner eigenen Trainerkarriere. Er wolle sich jedoch keinen Druck machen. "Natürlich wäre es toll, irgendwann einmal zum Beispiel für Köln oder Mönchengladbach zu arbeiten, aber die Welt da draußen wartet ja nicht auf mich als Trainer", sagte Broich. Der Mittelfeldspieler spielte in der Bundesliga sowohl für Borussia Mönchengladbach (2004-2006) als auch für den 1. FC Köln (2006-2009). Zusammen mit seinem ehemaligen Mitspieler in Brisbane, Jérôme Polenz, analysiert Broich ab dieser Saison Spiele und Taktiken im Rahmen der ARD-"Sportschau".



Quelle: Rheinische Post (ots)