BVB-Keeper Bürki erwartet Titelgewinne bei mehr Konstanz

Der Torwart von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund, Roman Bürki, glaubt an einen Titelgewinn des BVB bei konstanteren Leistungen. "Wenn wir mal über eine gesamte Saison konstant spielen, kriegen wir das als Mannschaft auch hin. Davon bin ich überzeugt", sagte Bürki dem "Kicker".

An den ausbleibenden Titelerfolgen habe Cheftrainer Lucien Favre keine Schuld. "Dass wir gegen Mainz zu Hause verlieren, hat nichts mit dem Trainer zu tun. Oder: Wir liefern in Leipzig eine Top-Leistung ab und gehen eine Woche später mit fast derselben Mannschaft gegen Hoffenheim unter. Das ist nicht seine Schuld." Es sei schade, dass so etwas immer auf den Trainer zurückfalle. "Dass man einem Trainer wie ihm Zeit gibt, finde ich gut. Jeder weiß, woran man bei ihm ist", sagte der Schweizer. Jeder wisse, dass Favre es sportlich und nicht persönlich meine, wenn er Kritik übt. "Vielleicht kommt es manchmal anders rüber: Aber Favre will einem immer nur helfen", so Bürki.

Quelle: dts Nachrichtenagentur