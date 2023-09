Champions League: Leipzig gewinnt gegen Young Boys

Am 1. Gruppenspieltag der Champions League hat RB Leipzig gegen den BSC Young Boys 3:1 gewonnen.

Bereits in der dritten Minute brachte Mohamed Simakan Leipzig in Führung. Die Bundesliga-Mannschaft wirkte anfangs stärker als die Gastgeber, ließ aber zwischenzeitlich etwas nach, wodurch Meschack Elia in der 33. Minute den Ausgleich erzielen konnte. In der 73. Minute eroberte Xaver Schlager die Führung allerdings wieder zurück. Benjamin Šeško erhöhte in der zweiten Minute der Nachspielzeit auf 3:1.

Im parallel stattfindenden Spiel hat haben sich der AC Mailand und Newcastle United mit 0:0 unentschieden getrennt.

Paris gewinnt gegen Dortmund

Am 1. Gruppenspieltag der Champions League hat Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund 2:0 gewonnen.

Damit führt Paris die Gruppe F an, während Dortmund bislang an vierter Stelle steht. Über weite Strecken dominierte Saint-Germain die Partie, während Borussia sich auf die Defensive konzentrierte. Dennoch brachte erst ein Foulelfmeter den Durchbruch für Paris: Mbappé traf in der 49. Minute. Kurz darauf erhöhte Achraf Hakimi dann auf 2:0 (58. Minute).

Die weiteren Ergebnisse: Lazio Rom - Atlético Madrid 1:1; Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 2:0; Manchester City - Roter Stern Belgrad 3:1; FC Barcelona - Royal Antwerp FC 5:0; Schachtar Donezk - FC Porto 1:3.

