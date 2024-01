3.Liga: Boyd zum viel kritisierten Mannheim-Wechsel: Nicht für Geld, sondern für "meine Familie entschieden"

Mannheim hofft wieder im Abstiegskampf, weil Terrence Boyd trifft. Im aktuellen MagentaSport-Podcast 4:3 redet sich Boyd ein wenig den Frust von der Seele. Und erklärt, was alle schon mal wissen wollten: Wieso einer mit Lautern-Tattoo direkt vom 1.FCK ausgerechnet in der Winterpause zum Erzrivalen Mannheim wechselt? Des Geldes wegen? "Ich verdiene bei Mannheim nicht mehr Geld, sondern: ich habe mich für meine Familie entschieden", sagt der 32jährige Mittelstürmer und erklärt weiter. "Es gab Zweitligisten, wo ich hätte hinwechseln können. Es gab Themen im Ausland, bei denen ich mehr verdienen konnte."

In Lautern habe er keine Antwort darauf bekommen, ob "es hier weitergehen kann." Und: "Waldhof hat sich extrem bemüht. Deshalb habe ich diese waghalsige Entscheidung getroffen." Er habe nach seinem Wechsel viele Nachrichten erhalten - "normale Standardbeleidigungen." Zum MagentaSport-Moderator Thomas Wagner, Mitglied des 4:3-Podcast-Teams, sagt Terrence Boyd: "Du warst das Sinnbild für die Leute, die es nicht verstanden haben!" Eine hitzige Debatte liefern sich Wagner und Boyd - alles in der neuen Podcast-Folge von 4:3. Das nächste Mannheimer Live-Spiel gibt´s am Sonntag: ab 16.15 Uhr gegen Preußen Münster.



Keine Reue fürs Lautern-Tattoo: "Auf gar keinen Fall"

Darin gesteht Terrence Boyd, dass er nicht wisse, ob sein Vertrag in Mannheim ebenso für die Regionalliga gelte: "Ich lese mir die Scheiße nicht durch." Aber vom Abstieg will ohnehin keiner was wissen in Mannheim - als Tabellensiebzehnter steht Waldhof allerdings auf einem Abstiegsplatz. Umso überraschender, dass Boyd ausgerechnet in Mannheim landete, somit beide Fanlager in Rage versetzte. "Ich habe viele Nachrichten bekommen: normale Standardbeleidigungen. Die schlimmsten Nachrichten waren die mit: anscheinend war das alles nur gespielt. Du hast das gar nicht so gefühlt - das stimmt überhaupt nicht. Wir haben den 1. FCK in die 2. Liga befördert - darauf können wir stolz sein. Da stehe ich offen für ein." Deshalb das Liebes-Tattoo zu Lautern, das er nicht bereue: "Nein, auf gar keinen Fall!"

Boyds Abgang aus Lautern: "Alles, was ich aufgebaut habe, ist kaputt"

Tatsächlich gehört Boyds echte Liebe seiner Familie. An deren Wohl er sich nun orientiere. Als er 2022 von Halle nach Lautern wechselte, sei für seine Kindern "eine kleine Welt kaputtgegangen." Deshalb der Gedanke: beim nächsten Wechsel "egal was ist - die werden da nicht mehr rausgezogen." Er müsse nun "mit den Konsequenzen leben. Alles, was ich aufgebaut habe, ist kaputt. Aber was ist schlimmer? Dass die Bindung zu meinen Kindern kaputt ist? Die habe ich noch ein bisschen länger. Das ist mein Leben."

Sandhausen war eine Option für den US-Boy Boyd, der es bislang auf über 150 Profi-Tore brachte - so einer wird in schwierigen Phasen für Auf- oder Abstieg dringend gebraucht. "Es gab Themen im Ausland, bei denen ich mehr verdienen konnte. Es gab Zweitligisten, wo ich hätte hinwechseln können." Aber Waldhof "hat sich extrem bemüht. Deshalb habe ich diese waghalsige Entscheidung getroffen."

Seine beiden Premierentreffern für Mannheim ausgerechnet beim alten Klub Halle waren mal ein Anfang. So kämpferisch, wie sich Terrence Boyd im Podcast gibt, so kämpferisch soll´s auf dem Platz weitergehen. "Alle wissen: alles, was ich mache, mache ich mit Herzblut."

